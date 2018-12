Highlights Bundesliga, Bayern Monaco-Norimberga 3-0: il video dei gol

Una doppietta di Lewandowski e il gol di Ribery fanno sorridere Kovac

0 condivisioni

4 ore fa di Alessandro Naimo

Bayern Monaco-Norimberga, gara valida per la 14ª giornata di Bundesliga, vede i bavaresi in cerca di punti per risollevare il quarto posto in classifica. La squadra di Kovac è al momento quarta in Bundesliga con 24 punti, 9 in meno del Borussia Dortmund capolista. Contro il Norimberga, il Bayern cerca la seconda vittoria di fila dopo il successo nell'ultimo turno in casa del Werder Brema. Il Norimberga vuole invece i tre punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica: la formazione di Köllner è 15esima con 11 punti, gli stessi dello Stoccarda 16esimo.

31 Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v 1. FC Nürnberg - Bundesliga 2018/2019-foto-32

Chiudi 1 di 31

La prossima gara per il Bayern Monaco sarà l'ultimo turno di Champions League, in casa contro l'Ajax, in programma mercoledì 12 dicembre alle 21: entrambe le squadre sono qualificate agli ottavi, ma la partita deciderà la prima e la seconda qualificata del girone. Successivamente i bavaresi saranno impegnati in casa dell'Hannover per la 15ª giornata di campionato, sabato 15 dicembre alle 15.30. Il Norimberga aprirà invece la giornata venerdì 14 dicembre alle 20.30 in casa contro il Wolfsburg. Ma ecco gol e highlights di Bayern Monaco-Norimberga: