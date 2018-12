Il centrocampista classe '95 ha ormai perso il posto da titolare nella squadra capolista della Bundesliga e i giallorossi lo vorrebbero in prestito.

di Daniele Minuti

Inutile nasconderlo: la grande delusione di questo inizio di Serie A è certamente la Roma, che dopo l'ennesimo calciomercato estivo all'insegna del cambiamento sta faticando in campionato dove al momento è ferma al settimo posto.

Uno dei motivi di questo rendimento è lo scarso apporto dato dai nuovi arrivi dal calciomercato come Cristante, Pastore e Nzonzi. Proprio nel reparto di centrocampo potrebbero arrivare dei rinforzi già a gennaio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo della Roma nella finestra di calciomercato di gennaio sarebbe Julian Weigl. Il classe '95 è uscito dalle rotazioni del Borussia Dortmund che anche senza di lui vola in Champions League e soprattutto in Bundesliga. Monchi avrebbe già avviato i contatti proponendo la formula del prestito oneroso, in modo da dare a Di Francesco un sostituto adatto per De Rossi, che in questo inizio di stagione si è dimostrato indispensabile, e permettere a un talento come il tedesco di giocare di più.