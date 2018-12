Da sempre obiettivo di Juventus e Milan, ma sulle tracce del centrocampista ci sono i Reds, che hanno allacciato contatti col PSG. Anche se Al-Khelaifi è pronto a offrirgli il rinnovo.

7 ore fa di Daniele Rocca

Quando si parla di calciomercato il suo nome è sempre tra i più chiacchierati. Adrien Rabiot è uno dei talenti di maggior prospettiva nel panorama europeo: nonostante sia un classe '95 è abituato a giocare ai massimi livelli. Ha disputato più di duecento partite con la maglia del Paris Saint-Germain. Un 23enne con un passato importante alle spalle e un futuro ancora tutto da scrivere.

Guardando la data di scadenza del suo contratto, fissata per il prossimo giugno, il futuro di Rabiot è adesso. Un bivio che potrebbe portare alla rottura con il club di appartenenza. Dopo otto anni in Ligue 1 sembra arrivato il momento di dirsi addio, con il PSG che rischia di perdere un pezzo importante del suo patrimonio calcistico. Per di più a parametro zero.

Ecco perché le pretendenti degli altri campionati si sono già messe in fila per lui. In Italia Juventus e Milan lo seguono da anni, senza mai riuscire ad affondare il colpo. Inter e Roma sono più staccate, ma attenzione soprattutto alle offensive provenienti da Premier League e Liga. Chiunque riuscirà ad accaparrarselo farà un affare di calciomercato. Ma il PSG potrebbe fare un estremo tentativo.

Getty Images Rabiot abbraccia il presidente del PSG, Al-Khelaifi, prima dell'allenamento

Calciomercato, il Liverpool ci prova per Rabiot. Ma il PSG propone il rinnovo

Non c'è più tempo. Dalla fine di gennaio il centrocampista francese sarà libero di decidere il suo prossimo club, a meno che non trovi un accordo già nel calciomercato invernale. Cosa che sembra assai difficile, dato che il PSG non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiellino, anzi. Secondo L'Equipe il presidente Al-Khelaifi avrebbe offerto il rinnovo di contratto a una cifra da capogiro: 12 milioni di euro l'anno, come Thiago Silva, capitano della squadra.

Le parti sono distanti, non sarà facile convincere Rabiot. Il calciatore ha già allacciato contatti con diversi club, compreso il Barcellona. Anche se, visto il precedente con Neymar, il club francese farà di tutto per ostacolare un eventuale trasferimento in blaugrana. Ecco allora spuntare il Liverpool, che da qualche mese segue con interesse l'evolversi della situazione legata al 23enne. Nelle prossime settimane sarà più chiaro il futuro di Rabiot, deve solo scegliere, il destino è nelle sue mani.