L'attaccante belga è frustrato dalle decisioni di Mourinho che lo ha tenuto fuori con l'Arsenal. Si unisce al gruppo di scontenti composto anche da Sanchez e Pogba.

11 ore fa di Daniele Minuti

La situazione in casa Manchester United continua a essere particolarmente tesa e il rapporto complicato fra José Mourinho e alcuni membri della rosa a sua disposizione rischia di influenzare anche le strategie di calciomercato del club.

Fra le fila dei giocatori dei Red Devils ci sono degli scontenti per via della gestione da parte dello Special One di questo inizio di stagione e stelle come Sanchez e Pogba potrebbero partire nelle prossime sessioni di calciomercato proprio per i malumori nei confronti del portoghese.

Secondo il Sun, l'ultimo ad aggiungersi a questa lista sarebbe Romelu Lukaku, deluso dalle tante partite in cui Mourinho non lo ha schierato titolare (l'ultima è stata la sfida contro l'Arsenal) e pronto a lasciare l'Old Trafford.

Difficile una sua partenza nel calciomercato di gennaio (più probabile quella di Sanchez) ma il belga starebbe già puntando i piedi per andarsene in particolare dopo le dichiarazioni di Jorge Mendes che ha assicurato la permanenza di Mourinho al Manchester United. Motivo per cui il club potrebbe accettare anche un'offerta minore agli 80 milioni spesi un anno fa per portarlo via dall'Everton.