Calciomercato Milan: piace Kouame, il Genoa chiede Montolivo?

Viste le difficoltà per arrivare a Ibrahimovic, i rossoneri guardano in Serie A per eventuali rinforzi a gennaio: piace il classe '97 ma i liguri vorrebbero delle contropartite.

12 ore fa

I tanti infortuni e la classifica incoraggiante dopo un inizio di stagione difficile spingeranno sicuramente il Milan a muoversi nella sessione di calciomercato invernale in modo da rimanere almeno al quarto posto per tornare in Champions League. Il primo colpo di calciomercato sarà Paquetà che a breve si aggregherà a i suoi nuovi compagni ma i rossoneri cercano anche una punta: le ormai note difficoltà per il ritorno di Ibrahimovic hanno spostato il focus sul nostro campionato e il nome nuovo è quello di Christian Kouamé. L'ivoriano del Genoa ha ben impressionato in queste prime settimane e secondo il Corriere dello Sport, il Milan vorrebbe fare un tentativo per lui nella finestra di calciomercato di gennaio. Preziosi preferirebbe non lasciarlo partire a metà stagione ma Leonardo avrebbe intenzione di convincerlo con delle contropartite tecniche: il nuovo tecnico dei liguri Cesare Prandelli potrebbe infatti chiedere Riccardo Montolivo, suo pallino ai tempi della Nazionale e della Fiorentina. Un altro nome è quello di Bertolacci, che a Genova ha giocato le stagioni migliori della sua carriera. Se queste due pedine decidessero di accettare il passaggio in rossoblu, Preziosi potrebbe cedere per accontentare il suo nuovo allenatore. E il Milan accoglierebbe a braccia aperte Kouamé.