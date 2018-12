Secondo quanto riportato da As, la decisione di Navas è arrivata nonostante qualche giorno fa ci sia stato un tentativo del Real Madrid di prolungare il suo contratto. Il portiere ha chiesto di essere ceduto già durante la finestra di calciomercato di gennaio anche se i Blancos preferirebbero rimandare fino all'estate, quando potranno riportare al Bernabeu il giovane Lunin (in prestito al Leganes). Navas però spinge e vuole tornare a giocare con continuità, sapendo che per un giocatore del suo livello c'è la fila composta anche da squadre di Serie A come Roma e Napoli.

Il portiere è ormai relegato in panchina dopo l'arrivo di Courtois e ha chiesto ufficialmente di andare via dai Blancos, forse già a gennaio.

