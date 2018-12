Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'intenzione della Juventus sarebbe quello di prolungare il contratto di Mandzukic (attualmente in scadenza 2020) per altre 2 o 3 stagioni con una riduzione dell'ingaggio. Un rinnovo che toglierebbe il croato dal calciomercato e che di fatto certificherebbe la sua permanenza a Torino fino a fine carriera.

L'ex Atletico Madrid ha segnato gol pesanti contro Lazio, Napoli, Milan e Inter a cui va aggiunta la rete al Valencia che ha regalato gli ottavi di finale di Champions League alla sua squadra. Per questo motivo Paratici non vorrebbe lasciarsi scappare il numero 17 sul calciomercato .

L'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo nello scorso calciomercato sembrava poter relegare Mario Mandzukic al ruolo di comprimario in questa Juventus. Il croato invece ha risposto risultando decisivo quanto il portoghese in questo primo stralcio di stagione.

