Gli ottimi rapporti con Corvino mettono i nerazzurri in pole position per il giovane esterno d'attacco. Su di lui c'è però anche il Napoli di De Laurentiis.

8 ore fa di Elmar Bergonzini

La Juventus accelera, l'Inter... Pure. I bianconeri ieri sono riusciti a vincere lo scontro diretto imponendosi per 1-0 con il gol di Mario Mandzukic. Il gap in campionato si è allargato ancora, con i campioni d'Italia a +14 sui milanesi dopo 15 turni, quasi un punto a giornata. Eppure fuori dal campo l'Inter il gap sta provando a colmarlo. Marotta è in netto vantaggio sui bianconeri su un obiettivo di calciomercato che i milanesi hanno in comune con i torinesi.

Stando a quanto riportato stamattina da Tuttosport, l'Inter avrebbe sorpassato la Juventus nella trattativa di calciomercato per Federico Chiesa (21 anni appena compiuti), esterno d'attacco della Fiorentina, ormai punto fermo anche della nazionale di Roberto Mancini. Sia i bianconeri che i nerazzurri seguono Chiesa ormai da tempo, i buoni rapporti fra Marotta e Corvino (attuale direttore generale dell'area tecnica dei viola) mettono la trattativa in discesa per l'Inter.

Su Chiesa c'è in realtà anche il Napoli, anche se il presidente De Laurentiis di solito non partecipa ad aste come quella che potrebbe scatenarsi per il giocatore della Fiorentina. Per questo l'Inter è in netto vantaggio sulle altre contendenti. Con la consapevolezza però che la trattativa va chiusa nel più breve tempo possibile per evitare operazioni di disturbo.

Getty Images Federico Chiesa, obiettivo di calciomercato dell'Inter, in azione con la nazionale

Calciomercato Inter, Marotta accelera per Chiesa

C'è poi un curioso retroscena di calciomercato che emerge dall'articolo di Tuttosport: fra Beppe Marotta e Fabio Paratici ci sarebbe anche un gentlemen agreement per il quale la società nerazzurra si asterrà dal trattare o stuzzicare giocatori di proprietà della Juventus, a patto che questi non siano inseriti ufficialmente nella lista dei cedibili.

Proprio questo accordo rende però Marotta ancor più affamato nelle altre trattative di calciomercato. L'ex juventino sa bene che non può lasciarsi sfuggire i migliori giocatori in circolazione se vuole effettivamente colmare il gap con i bianconeri. E se la Juventus accelera in campo, anche l'Inter lo fa. Anche se per ora solo sul mercato.