Nella 14esima di Bundesliga il Dortmund si conferma capolista vincendo 2-1 il derby: decisivo nel finale il classe 2000 inglese. Dietro insegue il Bayern, che batte 3-0 il Norimberga e rimane a -9.

3 ore fa di Michele Pedrotti

La capolista Borussia Dortmund impegnata nel caldissimo Rivierderby con lo Schalke 04 e il Bayern Monaco impegnato in casa contro il Norimberga. È un pomeriggio che può dare risposte importanti, quello della 14esima di Bundesliga.

Per quanto riguarda il derby giocato a Gelsenkirchen, è un trionfo per gli uomini di Favre. Passati in vantaggio nei primi minuti con Delaney, i gialloneri subiscono il pareggio su rigore di Caligiuri ma riescono comunque a portarsi a casa tre punti grazie al guizzo di Sancho a 15' dal termine. Borussia che torna quindi a battere gli storici rivali dopo oltre tre anni di astinenza e si conferma saldamente al comando della classifica, con 11 vittorie e 3 pareggi raccolti sin qui (ancora nessuna sconfitta).

La squadra di Kovac invece non ha bisogno di grandi sforzi per avere la meglio di un Norimberga troppo timido. La strada è ancora molto lunga, ma i campioni di Germania vogliono assolutamente tornare in corsa per la vittoria della Bundesliga.

Nella splendida cornice della Veltins-Arena, vestito a festa per l'occasione, è il Borussia Dortmund a iniziare meglio la gara. Gli uomini di Favre aggrediscono subito gli avversari, e dopo nemmeno 7 minuti passano in vantaggio: calcio di punizione dalla sinistra battuto benissimo da Reus, che trova il colpo di testa vincente di Thomas Delaney. Per l'ex Werder Brema è il primo gol con i gialloneri, e non ci sarebbe potuta essere occasione migliore.

Dortmund in gestione per tutto il resto del primo tempo, ma nella ripresa il match cambia. Contatto tre Reus e Harti in area, l'arbitro fa proseguire ma con l'ausilio del Var decide di assegnare un calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto va Caligiuri che non sbaglia, rimettendo in equilibrio il derby.

Equilibrio che però dura pochi minuti, visto che a un quarto d'ora dal termine il Borussia Dortmund si riporta in vantaggio grazie al quinto gol in campionato di Jadon Sancho, presentatosi a tu per tu con Fahrmann e perfetto con il destro. All'esordio contro i cugini, dunque, il classe 2000 inglese è subito decisivo e continua a far sognare i suoi tifosi. Nel finale è sempre la squadra di Favre a sfiorare il gol, con Guerreiro fermato soltanto dal palo. Vittoria nel derby, primo posto e imbattibilità mantenuta.

Bayern Monaco a valanga

Tutto facile per il Bayern Monaco, che si sbarazza senza troppi problemi del Norimberga trovando la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il 2-1 in casa del Werder Brema. Apre le marcature il solito Lewandowski, che insacca con un colpo di testa su azione da calcio d'angolo al nono minuto del primo tempo.

Dopo poco più di un quarto d'ora arriva anche la doppietta per il polacco, che firma il suo diciannovesimo gol in stagione (il nono in questa Bundesliga) segnando a porta vuota successivamente alla traversa colpita da Goretzka. Nella ripresa è di Ribery il terzo gol per i bavaresi: destro di Gnabry respinto da Bredlow, che non può nulla sulla ribattuta del francese. Gli uomini di Kovac scavalcano momentaneamente il Borussia Mönchengladbach al secondo posto, mettendo nel mirino la vetta (ancora lontana) del Dortmund.