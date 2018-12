Il terzino rossonero, vicino al ritorno in campo, parla dei due gravi infortuni subiti.

07 dic 2018

La fine del tunnel è ormai vicina. Andrea Conti sta per riprendersi il Milan, i due gravi infortuni subiti sono ormai un ricordo e così può parlarne serenamente pensando al futuro. L'ex Atalanta si confessa ai microfoni di Sky Sport a due giorni dal match dei rossoneri contro il Torino, una partita in cui potrebbe scendere in campo:

Ho vissuto un periodo difficilissimo, dal punto di vista psicologico è stato a tratti massacrante. Non ho mai far voluto vedere quanto stessi soffrendo, ho sempre cercato di nascondere la mia tristezza e non è sempre stato facile. Fa male vedere i compagni lottare e non poterli aiutare

Conti si è procurato la rottura del crociato del ginocchio sinistro e poi lesione allo stesso ginocchio. Ora sta bene e non vede l'ora di giocare:

Adesso mi sento bene, non sono ancora al top ma spero che il peggio sia alle spalle. Sono a disposizione del mistero, ovviamente non ho ancora 90 minuti nelle gambe ma posso fare uno spezzone

Sugli obiettivi: