Il derby d'Italia apre la 15ª giornata di Serie A venerdì alle 20.30 all'Allianz Stadium.

07 dic 2018 di Alessandro Naimo

Juventus-Inter è la gara che apre la 15ª giornata di Serie A. In programma venerdì sera all'Allianz Stadium di Torino, il derby d'Italia vede i padroni di casa reduci dal successo in trasferta sulla Fiorentina. I nerazzurri hanno invece perso terreno in classifica dopo il pareggio dell'Olimpico contro la Roma, e adesso si ritrovano a quota 29 punti, a -3 dal Napoli secondi e a -11 proprio dalla squadra di Allegri.

Serie A, dove vedere Juventus-Inter in TV e streaming

La gara si gioca venerdì 7 dicembre alle 20.30 all'Allianz Stadium di Torino, visto che entrambe le squadre la prossima settimana saranno impegnate nell'ultimo turno di Champions League. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Inter in TV e streaming. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202). Chi volesse seguire Juventus-Inter in streaming potrà collegarsi a Sky Go, la piattaforma di streaming disponibile tramite app per pc, smartphone e tablet e riservata agli abbonati Sky.