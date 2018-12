Oggi è il giorno del derby d'Italia: alle 20:30 all'Allianz Stadium si sfidano Juventus e Inter, in una partita che può essere già decisiva per il proseguo del campionato.

07 dic 2018 di Daniele Minuti

La quindicesima giornata del campionato italiano si apre col botto e con un anticipo che eccezionalmente viene giocato di venerdì sera per via degli impegni di Champions League delle due squadre: alle 20:30 di stasera scenderanno in campo Juventus e Inter per un derby d'Italia che potrebbe essere già decisivo per le sorti di questa Serie A e la prima pagina della Gazzetta dello Sport, come tutte quelle dei giornali italiani presenti nella rassegna stampa sportiva del 7 dicembre, sono dedicate al big match. La formazione allenata da Allegri vuole battere gli eterni rivali per mantenere inalterato il vantaggio in classifica sul Napoli e staccare ancora di più i nerazzurri attualmente terzi mentre la squadra di Spalletti spera di fermare la capolista e strappare via punti preziosi per mantenere a distanza le squadre che si avvicinano come Milan e Lazio. La rassegna stampa di oggi passa poi in Spagna.

Le prime pagine dei giornali vicini all'ambiente madridista come Marca e As sono dedicate proprio al Real Madrid che ieri ha conquistato il passaggio agli ottavi di finale di Coppa del Re battendo il Melilla nella partita di ritorno al Santiago Bernabeu. Il discorso qualificazione non è mai stato in discussione visto che la squadra di Solari aveva già vinto 4-0 la partita di andata ma ieri i Blancos non si sono risparmiati (nonostante i tanti cambi fatti alla squadra titolare dal loro allenatore) e hanno demolito gli avversari con un tennistico 6-1. Protagonisti due dei grandi esclusi di queste settimane: Isco e Asensio, entrambi autori di una doppietta.

Passando poi sulla sponda del Barcellona, l'apertura di Sport è dedicata al calciomercato della squadra catalana. L'allenatore dei campioni di Spagna avrebbe chiesto ufficialmente alla sua società di fare degli acquisti durante la sessione di gennaio, con il nome di Rabiot che sembra il più probabile.

