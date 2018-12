Immagini terrificanti dal Rally 2000 Viratges di Manresa: una mamma con il bambino vengono colpiti ad alta velocità da un'auto che va lunga a una curva.

07 dic 2018 di Marco Ercole

Incidente che poteva costare carissimo quello che si è verificato nel Rally 2000 Viratges di Manresa. Solamente un miracolo ha infatti consentito a una madre con bambino di uscire illesi, dopo essersi messi (in maniera decisamente incauta) proprio dietro una delle curve del circuito dove stavano correndo la auto.

Una di queste ha perso infatti il controllo dopo aver colpito un lampione e ha terminato la sua corsa in una zona dove erano sconsideratamente posizionati degli spettatori.

Tra questi appunto una madre con il bambino in braccio, che è stata colpita di striscio dall'automobile in corsa. Per fortuna l'impatto non è stato diretto e alla fine sia il pilota dell'auto che le persone investite hanno riportato semplicemente delle lievi ferite. La speranza è che la prossima volta magari questa donna, così come tutti gli altri che erano accanto a lei, non si mettano in prossimità di una curva durante una gara di rally. Non è proprio il massimo della sicurezza, ecco.