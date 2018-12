Coinvolti praticamente tutti i giocatori. Aubameyang, Özil, Lacazette e Guendouzi ridotti in stato di incoscienza. Al party avevano voluto anche una settantina di ragazze.

0 condivisioni

07 dic 2018 di Alberto Casella

I primi punti di questa Premier League si erano fatti aspettare per l'Arsenal: erano arrivati soltanto alla terza giornata con la vittoria interna, in rimonta, per 3-1 nel derby londinese col West Ham. Nessun dramma: le sconfitte dei primi due turni, infatti, ci potevano anche stare.

La squadra era in rodaggio, il tecnico, lo spagnolo Unai Emery, era nuovo e gli avversari - Manchester City e Chelsea - erano fra i favoriti per la vittoria finale.

Il caso che è appena scoppiato, però, e che sta mettendo a soqquadro la Premier League, lancia molti dubbi e insinuazioni sulla professionalità di molti giocatori, sorpresi e fotografati a un party piuttosto "permissivo" proprio pochi giorni prima dell'avvio del campionato.

getty

Premier League: shock per le foto del droga-party dell’Arsenal

I fatti li ha raccontati il Sun, che è venuto in possesso delle immagini e delle testimonianze di un festino organizzato ad agosto dai Gunners, intesi come giocatori, nel privé dell'esclusivo Tape club nel West End di Londra. Presenti, oltre a buona parte della squadra, una settantina di ragazze, champagne, vodka e il cosiddetto hippy crack, protossido d'azoto che gli atleti hanno inalato da bombolette o da palloncini.

The Sun: Arsenal footie aces including Alexandre Lacazette, Mesut Özil, and Pierre-Emerick Aubameyang filmed passing out after puffing on hippy crack at vodka and Champagne party.https://t.co/hDRHAeZFn4



via @GoogleNews — Paul Draw (@pauldraw) December 7, 2018

In particolare, secondo le testimonianze i più malridotti sembravano essere Aubameyang, Özil, Lacazette e anche il giovane Guendouzi, ritratti a più riprese riversi sui divani in stato di palese incoscienza. Secondo il tabloid il gas provoca vertigini e allucinazioni. Successivamente arrivano spesso mal di testa o stanchezza intensa. Una grande dose di ossido di azoto prosciuga il corpo e il cervello dell'ossigeno, ecco perché può causare la morte o provocare persino il coma. Gli assuntori regolari soffrono di dolore, intorpidimento e problemi di coordinazione che rimangono a lungo termine.

⁦@piersmorgan⁩ Piers you’re the man to give them a “#%~}&king”



Arsenal footie aces including Alexandre Lacazette, Mesut Ozil, and Pierre-Emerick Aubameyang filmed passing out after puffing on hippy crack at vodka and Champagne partyhttps://t.co/Vtl76VgLBs — IanDTT (@forest7593) December 7, 2018

Vietati i succhi di frutta...

In Inghilterra lo scandalo sta montando rapidamente, la Premier League è sotto shock e si attendono reazioni da parte dell'Arsenal. Le immagini diffuse dal Sun parlano da sole e si contrappongono in modo quasi comico al divieto imposto a inizio stagione da Emery, che aveva proibito ai giocatori di bere succhi di frutta perché contengono... troppi zuccheri. In effetti i suoi lo hanno accontentato: quella sera pare abbiano bevuto di tutto tranne i micidiali succhi di frutta.