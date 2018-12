Ai giornalisti che si sono accreditati per assistere alla partita del Santiago Bernabeu è stato consegnato un opuscolo contenente alcune particolari istruzioni da seguire.

0 condivisioni

07 dic 2018

Ci siamo, tra due giorni si giocherà la finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. Inizialmente prevista per il 24 novembre al Monumental, la Conmebol si è vista prima costretta a rimandarla al 25 novembre e poi a fissarla per il 9 dicembre al Santiago Bernabeu di Madrid. Sì, fuori dall'Argentina, dove sembrava impossibile garantire l'incolumità di giocatori e tifosi dopo l'assalto al pullman degli Xeneizes.

Nella capitale spagnola l'allerta è massima, il dispiegamento di forse dell'ordine è imponente per l'atto conclusivo della 59esima edizione del più importante torneo sudamericano. Si vogliono assolutamente prevenire ulteriori scontri e nuovi incidenti che potrebbero costringere all'ennesimo rinvio. Nulla è stato lasciato al caso. Basti vedere l'opuscolo che è stato consegnato ai giornalisti che si sono accreditati per il match del Bernabeu.

Si tratta di un vademecum per farsi trovari in qualsiasi evenienza, ma davvero qualsiasi. Si va dal "fumo eccessivo" (provocato da eventuali razzi o bengala che potrebbero essere introdotti nell'impianto illegalmente) alle istruzioni su cosa fare nel caso in cui i vestiti prendano fuoco o ci si trovi di fronte a una persona ferita. Senza dimenticare le indicazioni su una possibile evacuazione in caso di "pericolo imminente". Ai giornalisti, a cui è stato chiesto di presentarsi al massimo entro sabato per ritirare l'accredito, è stato inoltre consegnato un braccialetto che dovranno indossare fino a domenica dopo la partita.