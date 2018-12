il trio comico ha dato vita a una esilarante parodia dell'anime tratto dal manga Capitan Tsubasa.

0 condivisioni

07 dic 2018

Il campo interminabile, i tiri che durano una vita, il pallone che proprio non ne vuol sapere di entrare in rete. Probabilmente al primo indizio avevate già capito di cosa stessimo parlando. Sì, di Holly e Benji, anime tratto dal manga Capitan Tsubasa che ha appassionato e continua ad appassionare milioni di ragazzi in tutto il mondo.

Il trio comico Gli Autogol ha pensato bene di dedicare una parodia a uno dei cartoni animati più amati di sempre. E così Oliver Hutton, Benji Price e Mark Lenders diventano di carne e ossa e si affrontano nella realtà.

Non mancano ovviamente i personaggi secondari come il goffo difensore Bruce Harper o lo sfortunato fantasista Julian Ross, colpito da un attacco di cuore durante la partita. Senza dimenticare poi il leggendario Roberto Sedinho, ex centravanti della nazionale brasiliana che ha un affetto particolare per la mamma di Holly...