AI bianconeri basta il gol di testa di Mandzukic al 66' per fare bottino pieno e salire a 43 punti in classifica, a +14 sui nerazzurri e a +11 sul Napoli secondo.

07 dic 2018 di Alessandro Naimo

Il Derby d'Italia Juventus-Inter apre la 15ª giornata di Serie A. I padroni di casa, reduci dal successo contro la Fiorentina per 3-0, vogliono mantenere inalterato il vantaggio sul Napoli secondo e incrementare quello sui nerazzurri (la Juve è a 40 punti, il Napoli a 32 e l'Inter a 29), per arrivare così al meglio all'ultimo turno di Champions League contro lo Young Boys che mette in palio il primo posto nel girone. L'Inter invece vuole tornare a fare risultato dopo il pari di una settimana fa contro la Roma (2-2), stop che è costato due punti alla squadra di Spalletti che adesso vede avvicinarsi i cugini del Milan, distanti soltanto 4 punti.

Al 66' la Juve sblocca il match. Cancelo arriva sul fondo e dalla sinistra crossa col destro: il pallone arriva sulla testa di Mandzukic che da due passi non sbaglia e porta avanti i suoi. Finisce così, con la squadra di Allegri che sale a 43 punti e si porta a +14 sull'Inter e a +11 sul Napoli. Non solo, la Vecchia Signora fa anche la storia perché mai nessuna squadra italiana era riuscita a totalizzare così tanti punti dopo le prime 15 giornate.

Il prossimo impegno di campionato vede la Juventus impegnata nel derby di Torino contro la squadra di Mazzarri, nell'anticipo di sabato 15 dicembre alle 20.30. Prima però i bianconeri saranno impegnati in Champions League, nell'ultimo turno della fase a gironi, in trasferta contro lo Young Boys (mercoledì 12 dicembre alle 21). Anche l'Inter giocherà in Champions, martedì 11 dicembre, in casa contro il PSV. I nerazzurri ospiteranno poi l'Udinese nella prima gara del sedicesimo turno di Serie A, sabato 15 dicembre alle 18. Ma ecco gli highlights di Juventus-Inter 1-0: