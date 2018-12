La finale di Coppa Libertadores in esclusiva su DAZN.

0 condivisioni

07 dic 2018 di Alessandro Naimo

River Plate-Boca Juniors, finale di ritorno della Coppa Libertadores 2018, si gioca oggi, domenica 9 dicembre al Santiago Bernabeu di Madrid, fischio d'inizio alle 20.30. Dopo il 2-2 dell'andata, le due squadre sono pronte a riscrivere la storia e giocarsi tutto a Madrid. Per l'occasione sarà presente anche Lionel Messi, anche se non è ancora ben chiaro per chi tiferà la stella del Barcellona. Messi arriva insieme a Cristiano Ronaldo: il portoghese e l'argentino sono stati invitati direttamente dalla Federcalcio spagnola e dispongono già di una prenotazione. Intanto a Madrid cresce la preoccupazione per la gara: le ultime notizie dicono che i leader più importanti delle barras bravas argentine abbiano ottenuto i biglietti per la finale. Secondo le stime delle autorità spagnole, al Bernabeu saranno attesi 50mila spettatori, divisi tra le Xeneixes e Millonarios.

Finale Coppa Libertadores, dove vedere River Plate-Boca Juniors in TV e streaming

La finale di Coppa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors si gioca domenica 9 dicembre al Santiago Bernabeu, alle 20.30. Ecco tutte le informazioni su dove vedere River Plate-Boca Juniors in TV e streaming. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN in streaming, e l'app è disponibile per Smart TV, pc, smartphone e tablet. Chi non possiede una Smart TV, può collegare il proprio dispositivo alla televisione attraverso il Chromecast, effettuando lo screen mirroring. Inoltre, chi non ha ancora un abbonamento DAZN attivo, può attivare un mese di prova gratuito collegandosi al sito per vedere gratis River Plate-Boca Juniors in streaming. Al termine dei 30 giorni, l'abbonamento si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.