Il tabellone della Tim Cup riserva sfide interessanti come quella tra Milan e Sampdoria. Il Benevento contro l'Inter. Lazio e Roma sfidano le sorprese Novare ed Entella.

2 ore fa di MarcoValerio Bava

Si è concluso il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia con otto squadre che si qualificano alla fase successiva in cui sfideranno le prime otto classificate nella scorsa Serie A. Non sono mancate le sorprese in una settimana scandita dal secondo torneo nazionale. La più grande l'ha riservata la Virtus Entella capace di andare a espugnare il "Marassi" rossoblu: successo ottenuto ai rigori dopo il 2-2 dei 90' e il 3-3 maturato nei supplementari. Una sconfitta, quella genoana, costata la panchina a Ivan Juric. L'allenatore croato è stato sostituito da Cesare Prandelli.

L'Entella agli ottavi sfiderà la Roma all'Olimpico. Anche la Lazio se la vedrà contro una squadra di Serie C: il Novara che ha eliminato il Pisa al termine di un match pirotecnico e deciso solo nel finale. Chi la panchina l'ha salvata è invece Filippo Inzaghi che col suo Bologna ha avuto la meglio del Crotone con un secco 3-0. I felsinei staccano il pass per il turno successivo che li vedrà opposti alla Juventus detentrice del trofeo.

Per due squadre di C presenti nel tabellone degli ottavi, il Benevento sarà l'unica rappresentante della serie cadetta. I giallorossi hanno battuto il Cittadella e conquistati una prestigiosa sfida a "San Siro" contro l'Inter di Spalletti. Fatica il Sassuolo contro il Catania e raggiunge il Napoli al turno successivo. Il Milan se la vedrà con la Sampdoria che ha battuto la Spal in casa, completano il tabellone Fiorentina-Torino e Atalanta Cagliari. I granata hanno superato agevolmente il Südtirol, mentre i sardi hanno avuto la meglio sul Chievo.

Getty Images

Coppa Italia, il programma degli ottavi di finale

Gli ottavi di finale si giocheranno nel weekend di sosta per la pausa invernale tra l'11 e il 13 gennaio. Lunedì 10 dicembre, alle ore 10, tramite sorteggio, si deciderà chi giocherà in casa i match in cui sono opposte squadre di Serie A. Il regolamento del torneo prevede infatti che sia l'urna a decidere chi gioca in casa tra società di "teste di serie" e club di Serie A con numero di tabellone dal 9 al 20. Bologna, Sassuolo, Torino, Cagliari e Sampdoria rientrano tutte in questa numerazione. Certe di giocare il proprio ottavo di finale in casa sono invece Roma, Inter, Lazio che sfideranno appunto squadre di categoria inferiore.

Roma-Virtus Entella

Lazio-Novara

Inter-Benevento

Juventus-Bologna

Milan-Sampdoria

Napoli-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Atalanta-Cagliari