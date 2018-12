Il presidente dei rossoneri parla dell'attaccante italiano: "Penso sia finita".

07 dic 2018

Mario Balotelli non rinnoverà il suo contratto con il Nizza in scadenza il 30 giugno 2019. A fine stagione l'attaccante classe '90 saluterà i rossoneri, e con ogni probabilità anche la Ligue 1, per iniziare una nuova avventura.

Si sapeva da mesi che questa sarebbe stata la sua ultima stagione in Costa Azzurra, ora lo ha confermato anche il presidente del club Jean-Pierre Rivère.

Non rinnoveremo il contratto di Mario, credo sia finita. In estate credevamo che sarebbe partito, non ha fatto la preparazione insieme al resto della squadra e proprio per questo motivo ora non sta rendendo al massimo. Non è sereno perché non sta giocando bene, è nervoso ma non ha ovviamente perso il suo talento. Quando tornerà a segnare ritroverà il sorriso

Sì, perché sembra incredibile ma Balotelli deve ancora segnare il primo gol stagionale. In 10 presenze ha sfornato solo un assist, troppo poco per chi è reduce da un'annata da 26 gol in 38 partite.