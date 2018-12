Secondo quanto riportato da un'esclusiva di "Der Telegraaf", il 21enne centrocampista olandese in estate si trasferirà a Parigi per 75 milioni di euro.

07 dic 2018 di Marco Ercole

Sembrava dovesse diventare presto un nuovo giocatore del Manchester City, ma le vie del calciomercato sembrano portare Frenkie de Jong verso altre destinazioni, precisamente a Parigi. Il Paris Saint-Germain si è mosso in maniera ufficiale per il 21enne centrocampista dell'Ajax, lo ha fatto questo giovedì con una missione ad Amsterdam che a quanto pare si è rivelata molto proficua.

La conferma, come si legge su "der Telegraaf", è arrivata ds dei Lancieri Marc Overmars, che ha ammesso di aver incontrato i dirigenti del Psg.

L'ex calciatore ha sottolineato però come ancora non sia stato raggiunto un accordo definitivo e che siano tanti i club ad aver mostrato interesse nei confronti del ragazzo. La trattativa di calciomercato però è ufficialmente iniziata ed è stata decisa anche la valutazione del cartellino di de Jong, ben 75 milioni di euro.

I parigini stanno agendo in modo deciso, assecondando tra l'altro l'invito di Kylian Mbappé ad accelerare le operazioni per portare all'ombra della Torre Eiffel il centrocampista olandese, da cui è rimasto profondamente impressionato dopo le ultime partite giocate da avversari in nazionale.

Nel caso venisse confermata questa trattativa di calciomercato, si tratterebbe della più alta della storia dell'Eredivisie, anche se il calciatore olandese più pagato resterebbe Virgil van Dijk, pagato 85 milioni.

Sempre secondo quanto riportato da "der Telegraaf", inizialmente era il Manchester City il club in vantaggio per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore, ma la notizia dei radar della UEFA puntati a causa di presunte manovre oscure per aggirare le regole del Fair Play Finanziario hanno portato a una brusca frenata, della quale ha approfittato immediatamente il Psg. Secondo i media olandesi è solo questione di tempo, ma l'accordo tra i parigini e l'Ajax sarà presto annunciato. E Frenkie de Jong diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della squadra guidata da Tuchel.