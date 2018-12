Calciomercato Juventus, Spalletti fu vicino nel 2014

Spalletti e Agnelli si incontrano nella prima metà del mese, periodo in cui il presidente della Juventus ha dei colloqui anche con Sinisa Mihajlovic e Roberto Mancini, ma la scintilla non scocca fra lui e quello che allora era ancora il tecnico dello Zenit, nei confronti del quale però la considerazione rimane molto alta.

L'attuale tecnico dell'Inter incontrò Andrea Agnelli che lo voleva per il post-Conte. La scintilla non scoccò e i bianconeri andarono su Allegri.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK