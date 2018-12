Stasera la sfida in campo, ma Marotta e Paratici si ritroveranno uno contro l'altro in varie trattative. Oltre ai giovani italiani piacciono anche Milinkovic e Todibo.

07 dic 2018 di Elmar Bergonzini

La partita più giocata di sempre. Nella storia del calcio italiano Juventus e Inter si sono sfidate 186 volte (174 in Serie A). Non c'è una gara che si sia disputata con maggiore frequenza. Anche per questo, nonché per la rivalità che c'è fra le due squadre, al match è stata appiccicata l'etichetta del derby d'Italia. Attenzione però, perché bianconeri e nerazzurri non si sono sfidati solo in campo: da sempre si contendono i giocatori sul calciomercato.

Questa sera, a Torino, ci sarà l'ennesima battaglia sportiva, con la Juventus che proverà a indirizzare ancor di più il campionato e l'Inter che ha invece l'intenzione di riaprirlo e di rilanciarsi. Fuori dal campo, proprio in questi giorni, Beppe Marotta, ormai operativo per i nerazzurri, sfiderà Fabio Paratici sul calciomercato.

I due hanno lavorato insieme per anni, i loro gusti sono simili, così come le ambizioni di Inter e Juventus. Per questo non sorprende che i due club si ritrovino a trattare gli stessi giocatori. Stando a quanto riportato da Goal.com, per esempio, sarebbero entrambe interessate a Sandro Tonali e Federico Chiesa.

Getty Images Sandro Tonali, obiettivo di calciomercato dell'Inter e della Juventus, si allena con la nazionale

La Juventus, da anni, ha bloccato molti dei giovani italiani più interessanti per poi, eventualmente, girarli in prestito altrove, aspettandone la crescita. Per quel che riguarda il centrocampo, uno dei talenti più promettenti in Italia è sicuramente Sandro Tonali, 18enne attualmente di proprietà del Brescia. Come caratteristiche ricorda Andrea Pirlo, che curiosamente ha giocato proprio con il Brescia e poi sia con l'Inter che con la Juventus. Il giocatore, in questo momento, viene valutato circa 20 milioni di euro.

Getty Images Milinkovic in azione con la Lazio

Ad accomunare Juventus e Inter, poi, c'è anche l'interesse per Chiesa. La Fiorentina potrebbe decidere di cederlo nella finestra estiva del calciomercato per una cifra vicina ai 65 milioni di euro. Al momento non si registrano contatti diretti fra le società, ma nei prossimi mesi la situazione cambierà sicuramente.

Non vanno infine sottovalutate le opzioni Sergej Milinkovic e Jean-Clair Todibo, anche se sono due operazioni diametralmente opposte. Il Serbo della Lazio viene valutato circa 100 milioni di euro, il 18enne del Toloso è invece in scadenza di contratto e può esser preso a parametro zero. Operazioni che stuzzicano sia la Juventus che l'Inter. E la partita più giocata di sempre si sposta, ancora una volta, anche fuori dal campo.