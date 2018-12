L'arrivo di Marotta porterà con sé scelte di mercato: in partenza oltre ai due centrocampisti, c'è anche Miranda. Attenzione alla cessione di un big, tutti gli indizi portano a Perisic.

0 condivisioni

un'ora fa di Daniele Rocca

Passano i giorni, ma l'ufficialità di Marotta all'Inter deve ancora arrivare. L'ex dirigente della Juventus ha parlato con i vertici del club nerazzurro, l'accordo è stato raggiunto. La firma sul contratto c'è. Nessun problema, solo un leggero slittamento, probabilmente dovuto al match dell'Allianz Stadium. Trattasi di semplice buonsenso.

Giovedì 13 dicembre dovrebbe essere il giorno buono per la presentazione. Da quel momento, si fa per dire, Marotta inizierà a pensare al futuro del club. A cominciare dal calciomercato Inter: di nomi per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti se ne sono fatti tanti. Su tutti spiccano quelli di Sergej Milinkovic-Savic e Federico Chiesa.

I calciatori di Lazio e Fiorentina sono da tempo nel mirino del dirigente nerazzurro, che però non è riuscito a portarli alla Juventus nella passata stagione. Ci riproverà dal prossimo giugno, stavolta occupandosi del calciomercato Inter. Ma non c'è spazio solo per i colpi in entrata tra i pensieri di Marotta. La società deve anche studiare un piano per le cessioni.

Getty Images Il centrocampista dell'Inter, Borja Valero (33 anni)

Calciomercato Inter, gli affari in uscita: da Candreva a Borja Valero

Rispettare i paletti del fairplay finanziario. Il punto di partenza inderogabile per l'Inter, da tempo sotto la lente della UEFA. Ecco perché per acquistare calciatori di livello sarà indispensabile monetizzare con le cessioni dei calciatori in partenza. Tre su tutti: Antonio Candreva, Borja Valero e Joao Miranda. L'esterno piace molto al Torino di Mazzarri, che lo vedrebbe perfetto per il suo modo di giocare. Il contratto dell'ex Lazio scade nel 2021, ma il club nerazzurro non sembra intenzionato a proporgli il rinnovo.

Discorso che assume maggior valore per Borja Velero e Miranda, entrambi in scadenza già a giugno 2020. I due giocatori continuano ad avere richieste in Spagna, dove sono maturati ed esplosi calcisticamente. Uno con la maglia del Villarreal, l'altro con quella dell'Atletico Madrid. Non sono più al centro del progetto e al prossimo Calciomercato Inter potrebbero dire addio alla Milano nerazzurra.

Vota anche tu! Marotta è l'uomo giusto al quale affidare il calciomercato Inter? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Marotta è l'uomo giusto al quale affidare il calciomercato Inter? Condividi



Attenzione infine alla possibile partenza di un big. Gli indizi portano a Ivan Perisic: il suo rendimento è in calo, il feeling con Icardi non è più quello delle stagioni passate. Solo un momento di appannamento o inevitabile declino per un esterno alla soglia dei 30 anni? Se così fosse, l'Inter è pronta a riscattare Keita dal Monaco, sarebbe lui il rimpiazzo perfetto per completare il tridente con Maurito e Politano.