Prima l'allenatore si è seduto sulla linea del fallo laterale, poi si è inginocchiato davanti al quarto uomo con le mani giunte. È successo durante la partita valida per la 19esima giornata della Parva Liga (campionato bulgaro) tra CSKA Sofia e Ludogorets.

Al 90', sul risultato di 1-1 (vantaggio ospite al 28' con Keseru e pareggio al 67' di Despodov), l'arbitro Kolev ha concesso due minuti di recupero. Troppo pochi per l'allenatore del CSKA Sofia, il serbo naturalizzato inglese Nestor El Maestro. Che si è prima accasciato a terra e poi si inginocchiato implorando il 4° uomo di concedere almeno sei minuti.

Una scena mai vista che ha fatto il giro del mondo. La partita, finita 1-1, era un match cruciale per le sorti del campionato. A otto giornate dal termine del torneo, infatti, il Ludogorets è primo con 45 punti davanti al CSKA che ne ha 39. Una vittoria per questi ultimi sarebbe stata oro.

🙏 Watch how CSKA-Sofia coach Nestor El Maestro asked for more added time after the referee gave just two minutes of stoppage time at the end of today's league decider against champions Ludogorets (1-1). El Maestro demanded six more minutes to be played... pic.twitter.com/zgyAWfYMtS