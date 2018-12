La 15^ giornata di Serie A comincia con il big match Juventus-Inter. Ancelotti pensa al turnover per il Napoli impegnato contro il Frosinone. Higuain ritorna in campo dopo due turni di squalifica.

06 dic 2018 di Luigi Ciamburro

La 15esima giornata di Serie A si apre con il big match di venerdì sera Juventus-Inter, con entrambe le squadre che saranno impegnate nell'ultimo round della fase a gironi di Champions League in programma la prossima settimana. Il derby d'Italia assicurerà un inizio scoppiettante di questo week-end di calcio, con i bianconeri in cerca di tre punti pesanti, mentre gli uomini di Spalletti cercheranno il colpaccio per tirare un freno alla capolista e riavvivare il campionato.

Sull'Allianz Stadium saranno puntati anche gli occhi dei tifosi napoletani, in attesa che la squadra di Ancelotti scenda in campo sabato alle 15:00 contro il Frosinone, una partita facile sulla carta, ma che dovrà essere confermata sul terreno di gioco, prima di volgere l'attenzione al match di Champions contro il Liverpool. Alle 18:00 sarà la volta di Cagliari-Roma cui seguirà l'incontro serale Lazio-Sampdoria.

Domenica la Serie A sarà inaugurata da Sassuolo-Fiorentina, aperitivo domenicale delle 12:30, con i viola intenzionati ad agguantare una vittoria che manca da sette giornate. Il trittico delle 15:00 sarà formato da Empoli-Bologna, Parma-Chievo e Udinese-Atalanta, prima di concludersi con l'appuntamento di Genoa-Spal delle 18:00 e di Milan-Torino delle ore 20:30.

Getty Images

Le probabili formazioni della 15^ giornata di Serie A

Si comincia subito con lo scontro fra due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano: Juventus-Inter calamita l'attenzione di questa 15esima giornata, che potrebbe già mettere un sigillo al titolo simbolico di campioni d'inverno. Le altre big potranno ricorrere maggiormente al turnover, ma il Napoli non può dimenticare la lezione incassata contro il Chievo lo scorso 25 novembre. I giallorossi di Di Francesco saranno costretti a fare a meno di diverse pedine fondamentali, invece il Milan ritrova il suo pupillo Higuain dopo due turni di squalifica.

Juventus-Inter (venerdì 7 dicembre, ore 20:30)

Tra i padroni di casa incerta la disponibilità di Alex Sandro e Khedira, Barzagli non tornerà prima di febbraio. In difesa quasi certo l'impiego di De Sciglio e Cancelo sulle fasce, con le colonne portanti centrali Bonucci-Chiellini. A centrocampo Allegri potrebbe puntare sul ritorno di Emre Can al fianco di Matuidi e Pjanic qualora Betancour non dovesse recuperare il problema alla schiena. Spalletti deve fare ancora a meno di Nainggolan e Dalbert in difesa ballottaggio tra Vrasljkoe D’Ambrosio, mentre in avanti Politano è in vantaggio su Candreva.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic.

Getty Images

Napoli-Frosinone (sabato 8 dicembre, ore 15:00)

Ancelotti dovrebbe fare ricorso ad un ampio turnover in vista dell'incontro di martedì contro il Liverpool, ma con la consapevolezza di non poter commettere altri passi falsi come avvenuto contro il Chievo. Tra i pali potrebbe esordire Meret, uno dei difensori centrali resterà in panchina per fare spazio a Maksimovic, in attacco Milik dovrebbe partire da titolare per lasciar rifiatare Mertens. In un Napoli camaleontico da inizio campionato è difficile fare previsioni sull'XI titolare. Longo non potrà disporre degli infortunati Hallfredsson, Paganini e Dionisi. Possibile 3-4-1-2 con il napoletano Ciano alle spalle di Campbell e Ciofani a costituire il tridente d'attacco.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Rog, Zielinski, Fabian; Insigne, Milik.

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano; Campbell, Ciofani.

Cagliari-Roma (sabato 8 dicembre, ore 18:00)

Capitan Barella è squalificato, Castro indisponibile. Il gol di domenica contro il Frosinone potrebbe rilanciare Farias al posto di Sau e Ionita mezzala. I giallorossi devono fare a meno di Pellegrini, Dzeko, De Rossi, El Shaarawy e Karsdorp. L'avanguardia romanista sarà formata da Schick affiancato da Under, Zaniolo e Kluivert.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Padoin; Dessena, Bradaric, Ionita; Joao Pedro; Pavoletti, Farias.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick.

Getty Images

Lazio-Sampdoria (sabato 8 dicembre, ore 20:30)

La squadra di Inzaghi deve archiviare il pareggio contro il Chievo, ma non ci sarà l'infortunato Marusic. Recuperato Lucas Leiva che potrebbe partire subito titolare, al fianco di Immobile ballottaggio Luis Alberto-Correa. Giampaolo dovrà sciogliere alcuni dubbi sulla trequarti con Ramirez favorito su Saponara, mentre l'altra maglia da titolare se la giocano Viera ed Edkal. In attacco Defrel dovrebbe far posto ad un Caprari in perfetta forma.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

#SassuoloFiorentina sarà arbitrata da Chiffi di Padova. Al VAR Di Bello di Brindisi e De Meo di Foggia https://t.co/WAQk1mVfLg ⚽️ #ForzaSasol — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) December 6, 2018

Sassuolo-Fiorentina (domenica 9 dicembre, ore 12:30)

Nel turno di Coppa Italia De Zerbi ha lasciato riposare quasi tutti i titolari. Il Sassuolo scenderà in campo con il solito 4-3-3, con l'attacco affidato a Babacar, Di Francesco e Berardi. In casa viola Pioli non può fare affidamento sullo squalificato Vitor Hugo che sarà sostituito da Ceccherini. L'attacco dovrebbe essere formato da Chiesa, Gerson e Simeone, ma Pjaca spinge per una maglia da titolare.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Di Francesco.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Gerson, Simeone, Chiesa.

Paolo Valeri di Roma 2 l’arbitro di #EmpoliBologna. Emanuele Prenna di Molfetta e Valentino Fiorito di Salerno; Davide Ghersini di Genova il IV uomo; Maurizio Mariani di Aprilia il Var e Stefano Liberti di Pisa l’Avar pic.twitter.com/Zuw8zWOF8S — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) December 6, 2018

Empoli-Bologna (domenica 9 dicembre, ore 15:00)

Iachini non ha perso una partita dal suo esordio sulla panchina toscana. In attacco confermato il tandem Caputo-La Gumina, a centrocampo rientra Traorè, linea difensiva con Silvestre, Maietta e Veseli. Nel Bologna Federico Santander è stato convocato dopo l'infortunio in Coppa Italia, ma è in dubbio l'utilizzo dal primo minuto. Inzaghi deve fare a meno dello squalificato Calabresi.

EMPOLI (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Pasqual; Krunic, Bennacer, Acquah; Traorè, La Gumina; Caputo.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mattiello, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Santander, Palacio.

Getty Images

Parma-Chievo (domenica 9 dicembre, ore 15:00)

I ducali dovranno fare a meno di Grassi e Gervinho per infortunio, rispettivamente sostituiti da Scozzarella o Rigni e Di Gaudio. Il Chievo non piò contare sullo squalificato Rossettini che verrà sostituito da Cacciatore. In attacco Pellissier dovrebbe essere confermato con Meggiorini favorito nel ballottaggio con Stepinski

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Rigoni; Ciciretti, Inglese, Biabiany.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Barba, Depaoli; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Pellissier.

Getty Images

Udinese-Atalanta (domenica 9 dicembre, ore 15:00)

Resta in dubbio Behrami dopo la botta alla caviglia destra rimediata domenica scorsa contro il Sassuolo; in caso di forfait arretramento di De Paul con Lasagna che tornerebbe titolare. In casa atalantina Ilicic sconta il secondo turno di squalifica, al suo posto Rigoni che contro il Napoli ha dato prova di una buona prestazione. In difesa, Toloi è tornato ad allenarsi e si gioca il posto da titolare con Mancini.

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Troost Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Pezzella; Pussetto, Lasagna.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Rigoni, Gomez; Zapata.

Getty Images

Genoa-Spal (domenica 9 dicembre, ore 18:00)

Esonerato Juric, sarà la prima di Prandelli che dopo otto anni ritorna su una panchina di Serie A. Tra le fila rossoblu squalificati Bessa e Romulo, in attacco non dovrebbe essere messo in discussione il duo Kouamè-Piatek. Semplici non dovrebbe riservare sorprese di formazione, eccezion fatta per lo squalificato Cionek che farà spazio Bonifazi.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Hiljelmark, Sandro, Omeonga, Lazovic; Kouamè, Piatek.

SPAL (3-5-2): Gomis; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Getty Images

Milan-Torino (domenica 9 dicembre, ore 20:30)

Gattuso puà tornare a schierare Higuain dopo le due giornate di squalifica, al suo fianco Cutrone. Ma c'è da fare i conti con le pesanti assenze di Caldara, Musacchio, Romagnoli, Strinić, Biglia e Bonaventura, Sulle fasce del centrocampo dovrebbero esserci Suso e Calhanoglu. Mazzarri dopo aver sperimentato il 3-4-3 contro il Genoa potrebbe tornare al 3-5-2 con il ritorno a centrocampo dal 1’ minuto di Baselli.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, C. Zapata, R. Rodríguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Çalhanoglu; Higuaín, Cutrone.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meïté, Rincón, Ansaldi; Baselli; Iago Falque, Belotti.