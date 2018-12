Si chiude così in meno di 2 mesi l'avventura di Juric sulla panchina del Genoa, dopo il suo arrivo dovuto all'esonero di Ballardini. Ora sarà Prandelli ad avere il compito di risollevare i liguri che sono a soltanto 4 punti dal quartultimo posto in campionato e sono stati eliminati dalla Coppa Italia prima degli ottavi.

La notizia arriva da Gianluca Di Marzio di Sky Sport che rivela come la sconfitta dei Grifoni in Coppa Italia contro la Virtus Entella sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per il presidente Preziosi. L'annuncio ufficiale arriverà a breve.

La notizia di calciomercato era attesa ormai da settimane ma, complice l'ennesima sconfitta, ora non c'è più alcun dubbio: Ivan Juric non è più l'allenatore del Genoa , che ha deciso di sostituirlo con Cesare Prandelli .

