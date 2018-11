Ora i liguri che hanno disputato solo 7 dei 13 turni devono ripetere il match contro i piemontesi per un errore arbitrale. Il precedente di Poll ai Mondiali 2006.

2 ore fa di Alberto Casella

A parlare della vicenda di Cuneo-Entella, recupero della terza giornata della Serie C, si fa fatica a resistere alla tentazione di sparare sulla Croce Rossa. Non quella vera, per carità, ma quella metaforicamente rappresentata da quel campionato o meglio dal calcio stesso del nostro paese.

Ma andiamo con ordine. Alla fine della scorsa estate i campionati di Serie B e Serie C sono cominciati sostanzialmente sub iudice, in quanto, senza scendere nei particolari, c'erano ben 6 club di terza divisione che avevano chiesto la riammissione al torneo cadetto, che partiva con 19 squadre.

Mentre si accavallavano ricorsi e controricorsi, sentenze e appelli, Siena, Entella, Novara, Pro Vercelli, Catania e Ternana giacevano in una sorta di limbo, una terra di nessuno, fra partite rinviate e carte bollate. Per non parlare della vicenda della Viterbese che, per altri motivi, ha giocato la prima partita della stagione solo poche settimane fa.

Serie C, errore dell'arbitro: si rigioca Cuneo-Entella

Vistisi respinti tutti i ricorsi in ogni grado di giudizio, le sei società che sognavano il ripescaggio hanno dovuto alla fine rimboccarsi le maniche e adattarsi al torneo di Serie C, programmando anche in fretta e furia un calendario dei recuperi infrasettimanali. Una delle più indietro - a partite giocate, s'intende - è la Virtus Entella, squadra costruita per il campionato cadetto, che a oggi ha disputato solo 7 dei 13 turni previsti.

A dire il vero i liguri ne hanno giocate 8 di partite, ma l'ultima, il recupero della terza giornata, disputato mercoledì 28 novembre sul campo del Cuneo, è diventato un vero e proprio giallo, o meglio un doppio giallo. E non è solo un gioco di parole: l'arbitro Perenzoni di Rovereto, infatti, non si è accorto a partita in corso di aver ammonito due volte il cuneese Paolini (al 61' e al 91') e non lo ha espulso. Resosi conto della svista negli spogliatoi, l'ha inserita a referto e alla Lega non è rimasto altro da fare che annullare il risultato e decretare la ripetizione del match che, per la cronaca, si era chiuso 1-1.

Roberto Boscaglia, arrivato quest'anno all'Entella dal Brescia

E la squalifica di Paolini?

Non mancano aspetti grotteschi in una vicenda che si snoda fra Kafka e Ionesco. Il più evidente riguarda il povero Paolini che dovrà scontare una giornata di squalifica per un'espulsione che non c'è stata in una partita che, nella forma ma anche nella sostanza, non si è mai giocata. Dall'altro lato la dirigenza dell'Entella, che ha pubblicamente ringraziato il signor Perenzoni per l'onestà dimostrata nel riconoscere il proprio errore, si sarebbe in cuor suo forse accontentata del risultato sul campo: ai cinque recuperi già in calendario, infatti, deve ora trovare una data libera per recuperare... il recupero col Cuneo.

Quella volta che Poll...

D'altra parte l'arbitro trentino non deve nemmeno crucciarsi troppo: ai Mondiali 2006, infatti, il suo collega inglese Graham Poll, che dirigeva Croazia-Australia, riuscì a sventolare ben tre gialli al croato Simunic prima di accorgersi che era ora di estrarre il rosso!