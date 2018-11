Ai microfoni di JTV il centrale bianconero si lascia scappare una frase contro i rossoneri, scatenando la reazione dei social. Ma Evra lo difende: "Il Milan è il passato".

5 ore fa di Andrea Bracco

L'avventura di Leonardo Bonucci al Milan è durata un solo anno ma si è evoluta seguendo diverse sfumature. Dall'entusiasmo per aver soffiato un potenziale top player ai rivali storici della Juventus, si è passati alla consapevolezza che - nel grigiore generale del Milan - Bonucci avrebbe faticato ad assumersi le responsabilità da leader di una squadra in difficoltà. Con l'obiettivo Champions League sfumato, Bonucci ha fatto il percorso inverso l'estate scorsa, tornando a vestire i colori bianconeri.

L'esperienza al Milan ha lasciato strascichi polemici tra il giocatore e il tifo rossonero. Alla fine della partita contro il Valencia, il difensore juventino è intervenuto ai microfoni di JTV per parlare del suo ingresso nella top ten di giocatori più presenti in Champions League con la maglia della Juventus:

Entrare a far parte della top ten di tutti i tempi in Europa con la Juve è un traguardo che mi riempie il cuore d'orgoglio. Adesso il mio obiettivo è recuperare tutte le presenze perse lo scorso anno

Quest'ultima frase non è piaciuta molto ai tifosi del Milan che, nei minuti successivi, hanno voluto far sapere tramite i social network di non aver apprezzato particolarmente l'uscita di Bonucci.

Champions League, non solo Bonucci: i social non risparmiano nemmeno Evra

Il tifo milanista accusa Bonucci di aver sputato nel piatto dove ha mangiato per una stagione, nonostante fosse stato messo al centro del progetto tecnico disegnato dalla coppia Mirabelli - Fassone e, inoltre, dopo che gli stessi fan rossoneri lo avevano difeso a più riprese sia quando le prestazioni non erano soddisfacenti e sia quando, dopo il gol segnato alla Juventus, Bonucci aveva provocato i suoi (allora) ex sostenitori mimandogli di sciacquarsi la bocca.

Nei giorni scorsi era intervenuto sull'argomento anche Patrice Evra, ex terzino sinistro della Juventus. Il francese aveva scatenato le ire dei tifosi milanisti perché, commentando una foto di Dybala nel post Champions League, si era rivolto a Bonucci con una frase che avrebbe sminuito il Milan stesso. Evra ha poi voluto chiarire la propria posizione pubblicando un video, tramite il quale si è rivolto ai tifosi rossoneri che lo hanno insultato sui social:

Inutile parlarmi di rispetto della storia: il mondo intero ha apprezzato il calcio grazie al Milan, ma oggi lo conosce grazie alla Juventus e al grande lavoro che sta portando avanti la società.

L'intento di calmare gli animi è miseramente fallito. Gli ultimi due anni, evidentemente, hanno lasciato scorie che un semplice video su Instagram non potrà mai risolvere.