Cinque anni di lotta quotidiana alla ricerca della salute non sono facili da affrontare, ma le parole dell'Arcivescovo tedesco confermano l'affetto e la costante presenza della famiglia, dalla moglie Corinna ai figli Gina Maria e Mick. Giorni passati tra la speranza di un miglioramento di Michael Schumacher e la tutela della privacy relativa al loro familiare in condizioni critiche:

L'ultimo contributo arriva dell'Arcivescovo Georg Gänswein, amico e segretario di Papa Benedetto XVI, così come di Papa Francesco. Gänswein ha visitato nel 2016 la dimora in terra svizzera di Schumacher e solo oggi, a distanza di due anni, ha rilasciato interessanti parole riguardo quei momenti alla rivista Bunt.

Tutti gli amanti delle quattro ruote sperano da anni di ricevere buone notizie, indicazioni che possano lasciar sperare in un futuro sereno per il sette volte campione del mondo.

