di Stefano Fiori

Luka Modric e, in ordine sparso, Kylian Mbappé e Raphaël Varane: la corsa al Pallone d'Oro non sembra più preannunciare grosse sorprese, vero? A sei giorni dalla proclamazione ufficiale del vincitore 2018, le indiscrezioni lasciano sempre meno spazio all'immaginazione. I rumors più corposi sono arrivati la scorsa settimana, grazie al trailer dell'evento che si terrà lunedì 3 dicembre a Parigi: le immagini hanno indugiato parecchio sul centrocampista croato e sui due campioni del mondo francesi, limitandosi a una veloce carrellata per quanto riguarda gli altri candidati.

A quanto pare, l'unico dubbio rimarrebbe legato al secondo e terzo posto: la medaglia d'argento andrà a Mbappé e Varane si accontenterà del bronzo, o viceversa? Se lo domandano i tifosi di tutta Europa, se lo chiedono anche i bookmaker. E mentre scendono sempre di più le quote di Modric, considerato ormai universalmente il vincitore in pectore, non mancano le sorprese.

Una in particolare: non tutte le agenzie di scommesse sembrano fidarsi ciecamente del trailer ufficiale. Detto in altri termini: Mbappé e Varane non hanno preso il largo sugli immediati inseguitori. Uno su tutti? Antoine Griezmann: un altro galletto, un altro campione del mondo, che potrebbe però ritrovarsi ancora una volta a bocca asciutta. Dopo essere stato escluso dall'All-Star Team di Russia 2018, il fuoriclasse dell'Atletico Madrid rischia di rimanere a mani vuote anche il 3 dicembre. Nella griglia dei bookmaker inglesi, però, c'è posto anche per lui.

Getty Images Mbappé sul podio, Griezmann il grande deluso? Probabile, ma i bookmaker non sono convinti del tutto

Pallone d'Oro, le quote dei bookmaker: Modric prende il largo, il podio non è scontato

Il responso principale della giuria eletta da France Football suona ormai come il proverbiale segreto di Pulcinella: riserbo di facciata a parte, tutti sono ormai pronti a salutare Modric come nuovo Pallone d'Oro. Il genio del Real Madrid si prepara a interrompere la diarchia decennale Messi-Cristiano Ronaldo: quello di Kaká nel 2007 rimane ancora oggi l'ultimo trionfo non ristretto ai due extraterrestri di Barcellona e Juventus. Le quote sono ormai in picchiata: il vicecampione del mondo croato viaggia tra 1.25 e 1.36, a distanza notevole dagli altri candidati.

Per quanto riguarda il secondo e il terzo gradino del podio, i bookmaker lasciano ancora le porte aperte a Griezmann: la vittoria finale del Petit Diable si attesta tra un minimo di 6.00 e un massimo di 6.50. E se la quota minima è la stessa di Varane e Mbappé (anche loro a 6.00), la quota massima assegna 9.00 al difensore del Real Madrid e addirittura 13.00 al talento del PSG (in corsa anche per il Kopa Trophy, il titolo che premierà il miglior Under 21). Insomma: il trailer sembra aver parlato chiaro su chi saranno i primi tre della classe, ma la mina vagante Griez non si arrende.

Messi, Cristiano Ronaldo e gli altri grandi delusi

La svolta più clamorosa del Pallone d'Oro 2018 rimane quella che vuole sia Cristiano Ronaldo che Leo Messi fuori dal podio. Il portoghese è quotato tra 7.50 e 13.00 (a ridosso del trio francese), mentre la Pulce è più staccata: da un minimo di 26.00 a un massimo di 41.00. Al settimo posto, per le agenzie britanniche, c'è invece Momo Salah: l'egiziano del Liverpool, tra i protagonisti principali della scorsa stagione a livello di club, si attesta tra 51.00 e 67.00.

La quota minima è condivisa anche da Harry Kane, anche se quella massima lascia l'attaccante del Tottenham a 126.00. Alla pari ecco invece Eden Hazard e Neymar: 67.00 e 101.00 sono le quote assegnate tanto al folletto di Belgio e Chelsea che al brasiliano del PSG. A 101.00 troviamo anche N'Golo Kanté, un altro campione del mondo destinato ad affollare le prime posizioni.

Ricapitolando, ecco la Top 10 dei candidati secondo i bookmaker (divisa per quote più basse e quote più alte):

Quote più basse

Luka Modric 1.25 Raphaël Varane 6.00 Kylian Mbappé 6.00 Antoine Griezmann 6.00 Cristiano Ronaldo 7.50 Lionel Messi 26.00 Mohamed Salah 51.00 Harry Kane 51.00 Eden Hazard 67.00 Neymar 67.00

Quote più alte