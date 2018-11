La Serie A torna con le vittorie di Juventus e Inter, la Roma perde a Udine. Clamorosa sconfitta del Real Madrid in Liga, pari fra Barcellona e Atletico.

un'ora fa di Daniele Minuti

Quello appena passato è stato un sabato ricco di notizie per il mondo del calcio e le prime pagine dei giornali protagonisti della rassegna stampa sportiva di domenica 25 novembre lo dimostrano. In Italia l'attenzione è stata tutta per il ritorno del campionato e la giornata è stata aperta dalla brutta sconfitta della Roma in casa dell'Udinese, con i giallorossi che sono usciti sconfitti dalla Dacia Arena per 1-0 per via del gol messo a segno da De Paul. Continua la sua marcia la Juventus che nell'anticipo delle 18:00 ha sconfitto la SPAL grazie ai gol siglati da Cristiano Ronaldo e Mandzukic mentre nella partita delle 20:30 l'Inter ha rialzato la testa dopo il crollo in casa dell'Atalanta superando agevolmente il Frosinone per 3-0: a portare i nerazzurri alla vittoria ci hanno pensato Lautaro Martinez e Keita (doppietta). Ma la rassegna stampa non si ferma all'Italia.

In Spagna ci si concentra principalmente sui risultati delle partite più importanti giocate ieri, partendo dalla clamorosa sconfitta subita dal Real Madrid in casa dell'Eibar. I campioni d'Europa in carica sono stati travolti dai padroni di casa che hanno vinto per 3-0 coi gol di Escalante, Enrich e Martinez. Nell'anticipo serale l'Atletico Madrid è stato beffato dal Barcellona capolista che ha acciuffato il pareggio con una rete di Dembélé arrivata al 90esimo minuto: i Colchoneros erano andati in vantaggio con il gol di Diego Costa ma all'ultimo secondo è arrivata la marcatura del talento francese che ha permesso ai campioni in carica della Liga di mantenere momentaneamente la testa della classifica. Ma se oggi il Siviglia vincerà, volerà davanti a tutti in campionato.

Per quanto riguarda la Francia, l'Equipe celebra il Paris Saint-Germain continua la sua dittatura in Ligue 1 vincendo la 14esima partita nelle prime 14 giornate contro il Tolosa grazie alla rete di Edinson Cavani e racconta la sconfitta della Nazionale di Rugby contro le Fiji.

