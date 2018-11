Il lottatore del Massachusetts è ancora l'uomo immagine della federazione di Stamford, nonostante abbia a lungo avuto un rapporto conflittuale con i fan.

Nonostante nella sua lunga storia la WWE sia stata una vera e propria fucina di superstar nel mondo del wrestling, sono pochissimi i lottatori che possono fregiarsi di essere stati il vero e proprio volto della compagnia: Bruno Sammartino, Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin e in ultimo John Cena.

Il wrestler originario del Massachusetts è da quasi 15 anni l’uomo immagine della federazione, una delle superstar più vincenti e di successo di tutti i tempi oltre che ormai una stella nel mondo dello spettacolo riconosciuta in tutto il mondo.

Ma la strada percorsa in WWE da John Cena durante la durata della sua carriera è stata tutt’altro che facile ed è dovuta passare da periodi in cui il pubblico lo osannava a momenti in cui è stato il lottatore più odiato sulla faccia della terra. Ma anche in queste situazioni, Cena ha dimostrato di essere nato per essere il volto della federazione e il perfetto ambasciatore del wrestling made in Stamford in tutto il pianeta.

WWE: la storia di John Cena, il volto della compagnia

Nato nella piccola contea di West Newbury, John Cena firma con la Ohio Valley Wrestling (territorio di sviluppo della WWE) nel 2001 e farà parte del gruppo che sarà denominato “The OVW four”: 4 lottatori che lotteranno in quella federazione fra il 2001 e il 2002 e che tutti vedevano come il futuro del business. Lui, Brock Lesnar, Batista e Randy Orton diventeranno tutti delle vere e proprie superstar della compagnia, vincendo innumerevoli titoli mondiali e guadagnandosi una futura introduzione nella Hall Of Fame.

Il suo debutto nel main roster avverrà nella metà del 2002 quando risponderà a una sfida lanciata da Kurt Angle: da quel momento in poi per Cena comincerà una vertiginosa ascesa che in qualche anno lo porterà sulla vetta dell’intera WWE. Il suo primo personaggio fu quello del rapper ribelle e scorretto, con Cena che comincerà a offendere i suoi avversari con rime e versi scritti di suo pugno. La sua popolarità cresce a tal punto che dopo quasi un anno passato da heel, la federazione è costretta a girarlo face per permettere finalmente ai fan di tifarlo.

Il 2004 è l’anno della svolta per Cena: dal primo match di Wrestlemania in cui conquista il titolo degli Stati Uniti, il nativo del Massachusetts non si fermerà più e sarà investito da Vince McMahon come l’uomo immagine della WWE.

Sedici titoli mondiali conquistati (pareggiato il record storico detenuto da Ric Flair ma in una sola federazione e con una carriera durata circa la metà), 2 Royal Rumble vinte, 5 main event di Wrestlemania disputati e tantissimi altri riconoscimenti lo rendono una delle star più vincenti della storia della federazione. Ma nella sua carriera ci sono stati molti momenti complicati, in particolare per via del suo rapporto con il pubblico.

Amore e odio: il suo rapporto con i fan

Uno dei requisiti fondamentali per una superstar in WWE è quello di suscitare una reazione dal pubblico e non c’è dubbio che nel corso della sua esperienza a Stamford, John Cena non abbia mai ricevuto indifferenza dagli spettatori nelle arene di tutto il mondo. Il suo caso però è uno dei più particolari mai visti nella storia del wrestling.

All’alba della cosiddetta Ruthless Aggression era, la federazione aveva il disperato bisogno di trovare un uomo di punta che potesse guidare la compagnia dopo gli addii di Stone Cold Steve Austin e The Rock, con la scelta che ricadde per forza su uno dei già citati “OVW four”. Ma Lesnar lascerà la federazione nel 2004 per perseguire altri obiettivi, Orton ha sempre lavorato meglio nella veste di “cattivo” e Batista arriverà al top in età troppo avanzata. John Cena dall’altro lato era il profilo perfetto: giovane, popolare e amato sia dai grandi che dai più piccoli. Dal 2005 in poi, con la vittoria del suo primo titolo WWE, gli verranno letteralmente consegnate le chiavi del regno.

Nel giro di poco più di un anno però qualcosa inizia a cambiare e il motivo va ricercato nelle decisioni con cui la federazione gestisce Cena: il suo personaggio, da rapper ribelle e duro, diventa sempre più quello dell’eroe senza macchia e senza paura e la cosa unita a una serie di vittorie praticamente infinita incomincia a indispettire i fan (in particolare quelli più smaliziati) che notano come sia diventato una sorta di superuomo impossibile da battere e che blocca l’ascesa al top di altri talenti (Edge, Bray Wyatt, Dolph Ziggler, The Nexus).

Per questo motivo, a lungo Cena è stato bersaglio di cori e insulti da parte dello zoccolo duro degli appassionati che non hanno mai digerito la sua presenza fissa nel main event della WWE per quasi 10 anni consecutivi con una costante: senza l’uso di tattiche scorrette, John Cena non perde mai perché lui è “SuperCena”. L’esempio più noto è ECW One Night Stand 2006, evento in cui viene celebrata la vecchia federazione “estrema” con sede a Philadelphia. Nel main event Cena difendeva il titolo mondiale contro l’idolo di casa Rob Van Dam di fronte a un pubblico letteralmente inferocito nei suoi confronti, che esplose in violenti insulti contro di lui per tutta la durata del match ed esultò in maniera incredibile dopo la vittoria di RVD (arrivata ovviamente in maniera scorretta).

Negli ultimi anni questa ostilità è calata, sia perché John Cena non è più un wrestler full-time sia perché è ormai raro vederlo nel main event. In più nell’ultima fase della sua carriera il nativo di West Newbury ha smesso di avere un record di vittorie/sconfitte inarrestabile, con i fan che lo hanno riabbracciato più volentieri. Nonostante ad ogni sua entrata ci siano ancora dei membri del pubblico che cantano “John Cena Sucks” in coro con la sua musica di entrata.

Dal ring al cinema

Per un personaggio dal carisma e dalla popolarità di John Cena, il passaggio dal ring di wrestling al mondo dello spettacolo è sempre sembrato un passaggio obbligato. Le prime avvisaglie di questa transizione arrivano già ai tempi in cui era ancora un lottatore fisso in WWE, dopo i tentativi nel mondo della musica con 2 album rap rilasciati fra il 2004 e il 2005.

Con gli studios della federazione gira dei film da protagonista che però non avranno grande successo, ma da quando i suoi impegni da lottatore sono calati la sua presenza a Hollywood si fa sempre più importante. Dal doppiaggio del protagonista del film nominato all’Oscar come miglior lungometraggio animato “Ferdinand” al ruolo in “Bumblebee”, spin-off del celebre franchise “Transformers”, Cena sta abbracciando sempre più la carriera nel mondo del cinema mentre si allontana dal ring.

Ciò che però salta all’occhio è il modo in cui il wrestler continua a mantenere i rapporti vivi con la WWE, rimanendo un ambasciatore della compagnia e apparendo sporadicamente in particolare nel periodo di Wrestlemania. Perché non importa quanto poco lo si veda sul quadrato e come venga accolto dal pubblico quando ritorna: John Cena non smette mai di suscitare reazioni fra gli appassionati di wrestling. E pochi ci sono riusciti per tutta la durata della loro carriera come ha fatto lui.