Allo Stadio Friuli di Udine va in scena Udinese-Roma, anticipo di sabato valido per la 13aª giornata di Serie A.

0 condivisioni

4 ore fa di Alessandro Naimo

Udinese-Roma è il match che apre la 13ª giornata di Serie A. Dopo lo stop contro l'Empoli, la squadra di Nicola cerca il riscatto contro i giallorossi. La squadra di Di Francesco invece, dopo alti e bassi, è reduce dalla vittoria casalinga contro la Sampdoria, superata 4-1. Il match del Friuli è importante per entrambe le squadre: con tre punti, l'Udinese si allontanerebbe dalla zona calda della classifica, mentre la Roma resterebbe in scia per il quarto posto.

Vota anche tu! Udinese-Roma: come finisce? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Udinese Pareggio Roma Udinese-Roma: come finisce? Condividi



Serie A: dove vedere Udinese-Roma in TV e streaming

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Udinese-Roma in TV e streaming. L'anticipo di Serie A andrà in scena sabato 24 novembre alle 15:00 allo Stadio Friuli di Udine. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Serie A (canale 202) e Sky Sport 1 (canale 251), in esclusiva per gli abbonati Sky. Udinese-Roma sarà anche visibile in streaming attraverso Sky Go, app disponibile per pc, tablet e smartphone, sempre per gli abbonati Sky.