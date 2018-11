Andrà in scena al Monumental il secondo atto di un SuperClasico che stabilirà il club campione del Sud America. Milionarios e Xeneizes si sfidano per entrare nella storia.

un'ora fa di Simone Cola

La Copa Libertadores 2018 arriva al suo atto conclusivo: sabato 24 novembre, quando in Italia saranno le 21, River Plate e Boca Juniors si sfideranno negli ultimi 90 minuti - salvo tempi supplementari - validi per stabilire quale, tra i due mitici club di Buenos Aires, si potrà fregiare del titolo di campione del Sud America. L'attesa è febbrile e c'è molta curiosità intorno alle probabili formazioni che scenderanno in campo in una partita che entrerà nella storia.

Se la spettacolare gara di andata giocata alla Bombonera è stata un saggio di tutta la bellezza, la grinta e la follia che è capace di offrire una gara come il SuperClasico - per molti il derby più infuocato al mondo - ecco che il ritorno che andrà in scena al Monumental è fortemente indiziato per passare alla storia come la gara più importante mai giocata tra due club sudamericani. A chi spetterà la gloria eterna?

Gallardo e Barros Schelotto stanno studiando numerose probabili formazioni, dovendo fare i conti anche con infortuni e squalifiche: agli undici uomini prescelti da entrambi i lati toccherà l'onore di rappresentare il proprio club in una gara che entrerà per sempre nella memoria dei tifosi e nella storia delle società coinvolte così come del calcio argentino, sudamericano e mondiale. Tutto sarà in ballo in River Plate-Boca Juniors, non soltanto la Copa Libertadores, e tutto servirà per vincere: tecnica, corsa, grinta, cuore e fortuna. Chi saprà mixare al meglio questi ingredienti?

Le probabili formazioni di River Plate-Boca Juniors

Sia Guillermo Barros Schelotto che Marcelo Gallardo, tecnici rispettivamente di Boca Juniors e River Plate, stanno provando in questi giorni a confondere le acque con le probabili formazioni che variano di giorno in giorno. All'andata i Milionarios furono bravi a sorprendere i padroni di casa Xeneizes con una solida difesa a 3, stavolta le parti potrebbero invertirsi e potrebbe essere il Boca a cambiare qualcosa all'ultimo momento.

Quel che è certo, e che è bene ricordare, è che si partirà da una situazione di assoluta parità: il 2-2 dell'andata alla Bombonera non favorisce in alcun modo il River, dato che la regola dei gol in trasferta è stata abolita dalla Conmebol in occasione della finale di Copa Libertadores per evitare atteggiamenti speculativi. Lecito dunque attendersi una partita spettacolare e movimentata come all'andata.

Il River si schiererà con un 4-3-2-1 che vedrà davanti a Armani una linea composta da destra a sinistra da Montiel, Maidana, Pinola e Casco. A centrocampo Gallardo recupera il totem Ponzio, che sarà affiancato da Palacios e Enzo Perez, mentre l'unica punta Pratto - decisivo all'andata con un gol realizzato e un autogol procurato - sarà assistito dal "Pity" Gonzalo Martinez e dal colombiano ex-Pescara Quintero, favorito su Mora. Assenze importanti quella del bomber Scocco e del guizzante Borré, squalificato all'andata.

Nel Boca regna l'indecisione su quale schema adottare: i media argentini sostengono che Schelotto stia studiando ogni probabile formazione, senza escludere ad esempio una difesa a 3, ma alla fine il dubbio dovrebbe riguardare la scelta tra il 4-3-3 e un più solido 4-1-4-1 già utilizzato all'andata fino all'infortunio di Pavon e al susseguente ingresso al suo posto di Benedetto. Quest'ultimo dovrebbe comunque partire ancora dalla panchina, arma segreta insieme a Carlos Tevez a disposizione degli Xeneizes, mentre si candida per un posto da tiolare Mauro Zarate se Pavon non dovesse recuperare. In porta, salvo sorprese, rientrerà Astrada.

River Plate (4-3-2-1): Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Palacios, Ponzio, E. Perez; G. Martinez, Quintero; Pratto.

Boca Juniors (4-1-4-1): Astrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallàn, Olaza; Barrios; Villa, Nandez, P. Perez, Zarate; Abila.

Dove vedere la finale di ritorno della Copa Libertadores in TV e streaming

La gara andrà in scena quando in Argentina saranno le 17, le 21 in Italia, ma potrebbe essere anticipata di un'ora in previsione dei possibili tempi supplementari. Si giocherà al Monumental, stadio ufficialmente intitolato allo storico presidente del River Plate Antonio Vespucio Liberti, sotto la supervisione dell'arbitro uruguaiano Andrés Cunha. In Italia sarà possibile seguire la gara su DAZN grazie all'apposita app per smartphone, tablet, pc e smart TV.

Le quote del SuperClasico

Nonostante come detto si parta da una situazione di assoluta parità in termini di regolamento, secondo i bookmaker il fattore campo potrebbe essere determinante in una gara che in 90 minuti metterà in palio non solo la Copa Libertadores ma il passato, il presente e persino il futuro di due club storici: ecco perché il River Plate parte favorito, con il segno 1 quotato a 2,20 e il 2, cioè un trionfo del Boca, che paga 3,7 volte la quota giocata. Il pari nei 90 minuti porterebbe ai supplementari e eventuali rigori, tuttavia varrebbe come segno X e pagherebbe 3, una buona quota.

Che partita sarà? Secondo i pronostici la gara che andrà in scena al Monumental non ricalcherà quella dell'andata: troppo alta la posta in palio per giocare con la stessa grinta e spinta, molto più probabile un copione che vedrà le due quadre studiarsi e dove i gol non saranno abbondanti. Ed ecco che l'Under 2,5 è quotato a 1,5 un punto in meno dell'Over 2,5: per i bookmaker i gol complessivi saranno meno di 3.

Interessanti le quote riguardanti il risultato esatto: l'1-0 River paga 5,75, lo 0-1 per il Boca 8, quota comunque migliore dello 0-0 (6,5) e dell'1-1 messo a 6. Improbabile che si ripeta lo spettacolare 2-2 dell'andata, ma se ciò dovesse accadere chi sarà stato bravo nel pronosticarlo vincerà 18 volte la cifra giocata, e in un SuperClasico che decide la Libertadores davvero nessun risultato sarebbe da escludere.

Grande incertezza su chi sbloccherà per primo la gara: naturale pensare a Pratto (6,5) autore di un gol e di un "quasi gol" (l'autorete di Izquierdoz) all'andata, ma godono di buone quote anche Benedetto, Abila e Tevez del Boca a 7 - indicative della grande incertezza circa l'undici scelto da Schelotto - mentre nel River vanno segnalate anche le interessanti quote dei trequartisti Quintero e Martinez: la possibilità che sia uno di loro a sbloccare la gara vale circa 9 volte la quota giocata.