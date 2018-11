L'ultimo appuntamento del Mondiale metterà la parola fine a quattro storie: Fernando si ritira, Kimi lascia la Ferrari, Ricciardo molla la Red Bull che a sua volta dice addio alla Renault.

5 ore fa di Francesco Bizzarri

Ad Abu Dhabi, ultimo appuntamento della Formula 1 2018, è tempo di addii prima di spegnere per l’ultima volta il motore. Fine di quattro storie d’amore. Una su tutte, quella di Fernando Alonso che lascia il Circus dopo 17 stagioni. Poi l’addio alla Red Bull di Daniel Ricciardo, arrivato a fine contratto e pronto a tuffarsi in una nuova avventura marcata Renault. Una Red Bull che saluta proprio la casa francese per motorizzarsi Honda. E infine si va in casa Ferrari: sarà l'ultimo Gran Premio per Kimi Raikkonen.

Con una gara si chiudono così tanti capitoli importantissimi della storia del Motorsport. Ad Abu Dhabi, con Mondiale Piloti e Mondiale Costruttori già assegnati, non c'è nulla da decidere. Certo, Hamilton è sempre affamato di vittorie e Vettel vorrà mettere l’ultimo punto alla sua stagione sfortunata e ricca di errori. Ma le attenzioni saranno tutte per queste storie all'epilogo.

Serviranno 55 giri sul circuito di Yas Marina per celebrare come si deve Fernando Alonso (McLaren permettendo), due volte Campione del Mondo in Formula 1. E chissà se Kimi Raikkonen su Ferrari cercherà di estrarre dal cilindro del suo motore l’ultima vittoria. Senza dimenticare la Red Bull: su questa pista regge ancora il record fatto registrare da Vettel nel 2009 sulla RB5 motorizzata Renault. Si chiude davvero un cerchio.

Getty Images Formula 1, pronto l'addio di Alonso

Formula 1, 4 amori pronti a finire ad Abu Dhabi: saluti ad Alonso

Si aspettava un finale in Formula 1 migliore, Fernando Alonso. Dopo 17 stagioni fatte di successi e due Mondiali vinti in Renault (2005 e 2006), chiude la sua carriera iniziata da lontano. Tanta sfortuna per uno dei piloti più forti al mondo, che avrebbe sicuramente meritato di più. Era in McLaren nell’anno della Ferrari, alla Renault negli anni della McLaren e Brawn, alla Ferrari negli anni Red Bull e infine alla McLaren (disastrosa) negli anni Mercedes. Scelte sempre sbagliate. Le sue mani, da lunedì prossimo in poi, poggeranno su altri volanti. Correrà a Indianapolis e Le Mans. Poi chissà, nel 2020 potrebbe tornare in Formula 1 con qualche scuderia importante a caccia di piloti. Ad Abu Dhabi sarebbe bello almeno vederlo in zona punti, una chimera per tutta la stagione azzoppata da una monoposto non all’altezza ormai da 3 anni.

E speriamo che qualcuno gli faccia posto sul podio. Se lo merita, Nando. Dopo 314 GP, 32 vittorie e 97 podi sarebbe il giusto riconoscimento.

Grazie di tutto, Kimi

Saluta la Ferrari, non la Formula 1. Kimi Raikkonen correrà ad Abu Dhabi il suo ultimo Gran Premio con la scuderia di Maranello. È stato lui a portare il più recente Mondiale piloti. Era il 2007, anche qui si chiude un’era. Correrà in Sauber che è motorizzata Ferrari e marchiata Alfa Romeo. Un po’ di Italia, del suo passato, lo terrà sempre. Ha dimostrato in questi anni di essere un fenomeno del volante, ma senza spremersi troppo. Capacità incredibili mai messe davvero all’interno dell’abitacolo. Troppi alti e bassi, troppo discontinuo. I dirigenti di Maranello hanno preferito puntare su un cavallo giovane come Leclerc.

Getty Images Formula 1, Raikkonen nel 2007 con la Ferrari Campione del Mondo

Iceman saluterà a modo suo, lontano dalle luci dei riflettori. Lui è fatto così nonostante le 8 stagioni in Ferrari, i 150 Gran Premi vinti, le 10 vittorie, le 8 pole position, un titolo iridato e 2 Mondiali Costruttori. Una vittoria a Yas Marina? La giusta fine in Ferrari per un grande pilota.

Ricciardo, è la scelta giusta

Daniel Ricciardo ha scelto così: niente rinnovo con la Red Bull, cambia aria. In casa Renault lo aspettano a braccia aperte. Con i bibitari è cresciuto diventando uno dei migliori piloti della Formula 1 odierna. Bravo, corretto, veloce, determinato, simpatico. Queste alcune caratteristiche dell’australiano, che appena ha sentito il capo Helmut Marko dichiarare di voler vincere il Mondiale con Verstappen, ha conquistato una pole in Messico e fatto i bagagli. Andrà in Renault, una scommessa. I tifosi Ferrari lo volevano a Maranello, sarebbe stato un grande colpo.

Red Bull cambia ali

A Yas Marina sarà anche la fine dell’accordo per i motori tra Red Bull e Renault. In questa stagione ricca di lamentele e botta e riposta, qualche problemino di affidabilità il motore francese ce l’ha avuto. Eppure queste noie meccaniche non possono cancellare quello che di buono è stato fatto. I titoli a raffica della Red Bull nel quadriennio 2010-2013 sono marchiati Renault. Via il propulsore francese, dentro quello giapponese della Honda. Helmut Marko spera sia la mossa giusta per tornare a vincere un titolo.