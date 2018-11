Napoli alla ricerca di un terzino destro che possa giocarsi il posto con Hisaj. Arias, già obiettivo estivo, è l'idea low cost per il mercato di gennaio. Si apre anche la pista che porta a Pavard: assalto a giugno, ma lo Stoccarda spara alto.

di Andrea Bracco

Consolidarsi come seconda forza italiana per il Napoli non sarà affatto facile. Dopo un inizio a rilento però, la squadra di Ancelotti si è ripresa molto bene andando a offrire prove confortanti sia in campionato che, soprattutto, in Champions League. Per questo il club è sempre vigile sui possibili affari di calciomercato da qui a gennaio, magari imbastendo parallelamente anche qualche discorso per giugno.

Uno dei profili ricercati da inserire magari già quest'inverno è quello di un terzino destro in grado di elevare qualitativamente la squadra in quella zona di campo. Hisaj rimane una delle sicurezze per questo Napoli, ma avere un'alternativa valida all'albanese permetterebbe ad Ancelotti di poter avere più soluzioni di livello nella gestione di più fronti.

Nella sessione di calciomercato estiva il Napoli sembrava a un passo dal chiudere l'acquisto di Santiago Arias, laterale destro colombiano reduce da diverse stagioni positive in Olanda, dove ha difeso i colori del PSV facendo peraltro una discreta collezione di titoli. Arias, all'ultimo, passò all'Atletico Madrid: i Colchoneros si inserirono proprio sul più bello della trattativa con il Napoli, mettendo sul piatto un ingaggio superiore a quello che il classe 1992 avrebbe percepito in Italia.

Calciomercato Napoli, prosegue la ricerca del terzino destro

Pochi mesi dopo però la situazione si è già ribaltata: Arias è sprofondato in fondo alle gerarchie di Diego Simeone (solo cinque presenze in Liga) e, nonostante un contratto che lo vincola ai Colchoneros fino al 2023, potrebbe già cambiare aria a gennaio. Per questo il Napoli segue da vicino l'evoluzione del suo status. Il ragazzo nato a Medellin non vorrebbe perdere ulteriore tempo e, tramite gli agenti, potrebbe spingere per partire in prestito. Napoli, piazza già gradita in estate, rappresenterebbe in questo caso un'ottima opzione.

Siccome nel calciomercato bisogna essere un passo avanti per anticipare la concorrenza, il Napoli starebbe già lavorando ad alcune idee in vista della sessione estiva. Benjamin Pavard è l'ultimo pallino della società: 22 anni, francese fresco campione del mondo, sta giocando la sua terza stagione in Germania con la maglia dello Stoccarda, che lo prelevò nel 2016 dal Lille per una cifra che si aggirava sui 5 milioni di euro.

Pavard può giocare da terzino destro ma anche da centrale, ed è proprio questa sua duttilità che lo rende un profilo molto ricercato da diversi top club europei. Il Napoli vorrebbe però portarsi avanti, magari incontrando lo Stoccarda nei prossimi giorni per imbastire una prima trattativa. La base d'asta non sarà comunque inferiore ai 20 milioni di euro offerti dal Bayern Monaco in estate, proposta declinata velocemente dallo Stoccarda.