Alla sua seconda stagione in blaugrana il talento francese fatica ancora a imporsi a causa di una vita sregolata: l'ultimo guaio è legato al mondo dei videogames.

un'ora fa di Simone Cola

Ventuno anni compiuti lo scorso 15 maggio, un paio di mesi prima di laurearsi campione del mondo con la Francia a Russia 2018, Ousmane Dembélé sembra sempre di più uno di quei casi di talento incapace di esplodere definitivamente, trasformandosi nel campione che in tanti attendono. Tra questi il Barcellona, club che nell'estate del 2017 investì oltre 100 milioni di euro per strapparlo al Borussia Dortmund e che ancora lo attende, anche se l'ultimo episodio avvenuto prima della sfida di Liga contro il Betis lascia pensare che la situazione sia ancora tutta da definire.

Secondo il noto portale sportivo As, Dembélé soffrirebbe di una dipendenza da videogiochi, un vero e proprio disturbo identificato come tale anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che lo scorso giugno l'ha classificato come una patologia che può causare notevoli problemi sullo stato fisico e mentale di una persona e che naturalmente può avere conseguenze importantissime nella vita di un atleta.

Così il Barcellona, primo in classifica nella Liga, è caduto in casa contro il Betis senza ricorrere all'aiuto di Dembélé, escluso dopo aver saltato l'allenamento del giovedì: un'assenza che il talento francese aveva spiegato al medico del club come conseguenza di un mal di stomaco ma che sarebbe invece da ricondurre a una nottata passata ai videogames in compagnia di amici. Andato a dormire tardissimo, l'attaccante avrebbe dimenticato di mettere la sveglia restando così a letto.

Talento cristallino, emerso nel Rennes e poi esploso nel Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé sembra essere in possesso di tutto quello che serve per diventare una stella assoluta del calcio di oggi e di domani: alla sua giovane età è già stato parte integrante della Francia campione del mondo a Russia 2018 (collezionando 4 presenze) e protagonista di un trasferimento molto chiacchierato, quello che lo ha portato a vestire il blaugrana nel 2017 in sostituzione di Neymar, fuggito al PSG.

In Catalogna Dembélé non è ancora riuscito a imporsi: nella scorsa Liga, vinta da Messi e compagni, ha disputato solo 17 partite segnando appena 3 reti. E se inizialmente non erano pochi quelli che giustificavano lo scarso rendimento con la giovane età, la necessità di adattarsi e i frequenti guai fisici, con il tempo è emersa tutta un'altra realtà che adesso fa preoccupare e non poco la dirigenza del Barcellona.

Dembélé infatti non è noto per fare propriamente vita da atleta, e la passione per il junk food e per la vita notturna potrebbe essere stata la causa dei ripetuti infortuni, conseguenza di un regime alimentare e di allenamento tutt'altro che ottimale. Emersi nella scorsa primavera, questi problemi sembravano essere stati messi da parte dal giocatore, che in effetti aveva visto crescere il proprio rendimento prima dell'ultima ricaduta legata alla dipendenza da videogiochi.

Getty Images Nonostante abbia appena 21 anni, Dembélé è già stato protagonista di un trasferimento costato oltre 100 milioni di euro e vanta 21 presenze con la Francia, con cui ha vinto i Mondiali del 2018: un talento che rischia di essere gettato alle ortiche.

Apparso fuori forma e poco curato nelle ultime sessioni di allenamento, Dembélé è stato infine scoperto dal club: nella giornata di mercoledì avrebbe invitato un gran numero di amici a casa per una lunga sessione di videogiochi che avrebbe portato alla mancata presenza all'appuntamento con il campo previsto il mattino successivo alle 11.

Non sarebbe del resto la prima volta che l'ex-Borussia Dortmund ha questo tipo di comportamento, come raccontavano già in Germania e come ribadito anche dal ct francese Deschamps, che pur convocandolo e utilizzandolo nella gara di Nations League persa contro l'Olanda aveva detto di aspettarsi un miglioramento da parte del giovane sotto questo punto di vista, sottolineando come il talento, da solo, non basti per raggiungere i massimi livelli.

E adesso il Barcellona è preoccupato e sfiduciato, consapevole del fatto che il suo grande talento possa finire con il rovinarsi con le proprie mani. Per questo, secondo il quotidiano spagnolo Sport, questa stagione sarà per Dembélé quella della verità: se da qui a giugno dimostrerà il giusto atteggiamento e di possedere la necessaria professionalità potrà restare, in caso contrario la sua avventura in blaugrana potrebbe già essersi conclusa.