Dopo il flop ai Mondiali con l'Argentina, l'Hombrecito sarebbe pronto a volare in Estremo Oriente: sarebbe lui il prossimo erede di Marcello Lippi.

un'ora fa di Stefano Fiori

Il suo nome non circola da un po', ma le ultime novità di calciomercato lo riportano alla ribalta. Per Jorge Sampaoli, il cerchio si potrebbe presto chiudere: dalla Ci di Cile alla Ci di Cina. Passando dalla A di Argentina, ovviamente. E come potrebbero mai dimenticarlo, i tifosi dell'Albiceleste: l'Hombrecito è stato il capro espiatorio numero uno dell'ennesimo fallimento della Selección ai Mondiali. La qualificazione a Russia 2018 strappata last minute, il passaggio agli ottavi neanche a parlarne, fino alla caduta finale contro la Francia: per l'ex tecnico del Siviglia, l'avventura iridata ha avuto più che altro i contorni di un thriller senza lieto fine.

Il 30 giugno l'eliminazione, poi due settimane di tira e molla prima della rescissione consensuale tra Sampaoli e la Federcalcio del suo Paese. E mentre l'Argentina ha scelto di ripartire dal suo ex assistente, il commissario ad interim Lionel Scaloni, Jorge potrebbe presto salire di nuovo in sella a una panchina. Quella della Cina, appunto.

In patria, i media locali come Olé giocano proprio sul passato e sul possibile futuro del tecnico 58enne: dopo il Cile - con cui ha vinto la Copa America del 2015 - potremmo presto rivederlo al timone di un'altra Nazionale che inizia per Ci, sempre di quattro lettere. A lanciare l'indiscrezione di calciomercato è propria una testata cilena, La Cuarta: tra tutte le offerte arrivate sul tavolo di Jorge, quella della Chinese Football Association avrebbe preso ormai definitivamente il largo. Merito di una proposta da circa 10 milioni di dollari all'anno (poco meno di 9 milioni di euro).

Calciomercato, Sampaoli erede di Marcello Lippi in Cina?

Tra le parti non ci sarebbe ancora l'accordo totale: Fernando Baredes, rappresentante dell'ex selezionatore argentino, sarebbe ancora in trattativa con la Federazione cinese. Il contratto dovrebbe in ogni caso durare almeno fino a tutto il 2021, quando si concluderanno le qualificazioni per un altro Mondiale, quello di Qatar 2022. Proprio il Qatar, insieme agli Stati Uniti, il Messico e la Costa Rica, rientrerebbe tra le nazionali interessate - nel passato più o meno recente - a Sampaoli. A queste - secondo i rumors di calciomercato - si aggiungerebbe un club brasiliano, il Flamengo.

Se firmasse davvero con la Cina, chi gli lascerebbe la panchina? Un italiano con un discreto palmares: Marcello Lippi. Il ct campione del mondo con l'Italia nel 2006, in sella ai Dragoni a partire dall'ottobre 2016, ha già annunciato che non prolungherà la sua esperienza in Estremo Oriente. L'ultimo step coinciderà con la Coppa d'Asia: dopo il torneo continentale, in programma dal 5 gennaio al 1° febbraio 2019 negli Emirati Arabi, Lippi saluterà Pechino. Per l'obiettivo successivo, la qualificazione ai Mondiali 2022, il compito potrebbe toccare proprio all'Hombrecito.