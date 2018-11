A giugno il reparto offensivo bianconero potrebbe essere sconvolto: il francese del PSG è il grande obiettivo ma per arrivarci potrebbe servire il sacrificio di Dybala.

un'ora fa di Daniele Minuti

L'obiettivo della Juventus in questa stagione è sicuramente quello di tornare sul tetto d'Europa e il colpo di calciomercato che ha portato Cristiano Ronaldo a Torino soltanto pochi mesi fa ne è la chiara dimostrazione.

I bianconeri però non hanno intenzione di fare "all-in" per quest'anno e vogliono già pensare alle strategie che le permetteranno di rimanere costantemente al tavolo delle più grandi squadre del continente.

Per questo motivo, le voci di calciomercato che circolano oggi parlano di una possibile rivoluzione in casa Juventus e in particolare nel reparto offensivo: durante la prossima estate ci potrebbe essere un clamoroso ribaltone nell'attacco bianconero e il grande sogno dei campioni d'Italia è quello di strappare Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain e portarlo a Torino.

Getty Images

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società bianconera è ormai entrata nell'ordine di idee che nel calciomercato di oggi sarebbe sbagliato definire un giocatore della propria rosa incedibile. Per questo motivo, veder partire qualche gioiello non vorrebbe dire ridimensionarsi ma avere la possibilità di sostituirlo con qualcuno di altrettanto valido, se non di più.

Il quotidiano torinese spiega che in estate la Juventus potrebbe anche vendere giocatori fondamentali come Dybala e Mandzukic, ma alle sue condizioni economiche: per l'argentino non si scende sotto il 130 milioni di euro mentre il croato vale ancora più di 30 milioni nonostante non sia più giovanissimo.

Se nella prossima estate arrivassero cessioni così importanti, la Juventus avrebbe già deciso di reinvestire il suo tesoretto su Mbappé: il fenomeno francese è arrivato poco più di un anno fa al Paris Saint-Germain ma il cammino non esaltante in Champions League del club parigino potrebbe convincerlo a cambiare aria già nella prossima stagione.

Il prezzo per il campione del Mondo con la Francia è ovviamente altissimo ma una sua presa di posizione potrebbe facilitare l'operazione, esattamente come per Asensio che rimarrebbe l'alternativa "di lusso" all'ex Monaco. Quel che è certo è che la Juventus non si fermerà qui e anche l'anno prossimo continuerà a mettere a segno colpi clamorosi, anche a costo di sacrificare qualche big.