Il francese è tornato a Colonia senza che la sua posizione col Tianjin Quanjian fosse definita: club e Super League cinese decisi a ottenere ragione.

2 ore fa di Alberto Casella

In Bundesliga aveva trovato la sua dimensione, Anthony Modeste: dopo un'onesta carriera francese, con breve quanto anonimo sconfinamento in Premier League, era approdato nel campionato tedesco dove, fra Hoffenheim e Colonia, aveva segnato 59 gol in 123 partite.

Niente Nazionale, purtroppo, ma se n'era fatto una ragione. Di attaccanti la Francia ne sforna a raffica e lui si era dovuto accontentare di fermarsi all'Under 21. A Colonia comunque era un idolo e tanto gli bastava.

A guardare i numeri, la squadra era lui. Quando è arrivato a Colonia, nel 2015, la squadra era reduce da un 12esimo posto in Bundesliga, alla sua prima stagione ha realizzato 15 gol e il piazzamento è migliorato: nono. Ma il meglio è arrivato l'anno dopo: quinto posto grazie anche e soprattutto ai suoi 25 gol - la metà di quelli complessivi dei "Caproni" - che gli erano valsi anche il podio nella classifica dei bomber dietro ad Aubameyang e Lewandowski.

Bundesliga, Modeste fugge dalla Cina e torna al Colonia

Risultati che non erano sfuggiti nel resto del mondo. I più lesti, e soprattutto convincenti, erano stati i cinesi del Tianjin Quanjian che nell'estate 2017 si erano presentati con 35 milioni per il Colonia (6 subito per il prestito e 29 per il riscatto a giugno 2018) e 10 a stagione fino al 2020 per Anthony. Un'offerta che nessuno poteva rifiutare: non il club, che nella Top5 delle cessioni all-time ha ancora quella di Thomas Hässler alla Juventus (meno di 8 milioni nel 1991), non il francese che, dopo un'onorevole carriera, a 29 anni intravedeva finalmente la possibilità di raccogliere frutti dorati.

Un affare talmente gradito e inatteso che quelli del Colonia chiesero di inserire nel contratto alcune clausole di sicurezza che, viste da fuori, fanno quasi sorridere: con teutonica precisione, infatti, il club di Bundesliga aveva imposto che il Tianjin Quanjian, allora allenato da Fabio Cannavaro, avrebbe dovuto pagare l’intero importo dell’acquisto anche in caso di infortuni gravi e persino di morte prematura del giocatore.

Piuttosto la seconda divisione

Peccato che, dopo 20 partite di Super League, 11 gol segnati e il passaggio di proprietà sancito a fine giugno, Modeste si sia messo a fare i capricci creando un contenzioso per la rescissione col Tianjin Quanjian sul quale era attesa la pronuncia della FIFA. Ma i tempi della burocrazia non fanno per lui, che piuttosto di rimanere in Cina è pronto a giocare in seconda divisione dove nel frattempo è caduto il Colonia, e nemmeno per il club tedesco che lo ha richiamato perché vuole risalire subito. Un affare che per qualche aspetto ricorda quello di Totò che vende la Fontana di Trevi al turista americano.

Ma in Super League non ci stanno: stufi di coprire d'oro giocatori che spesso fuggono dopo pochi mesi, o provano a farlo, e seccati per la leggerezza e il tono trionfale con cui il Colonia ha annunciato il ritorno del bomber, hanno deciso di andare fino in fondo: signori, questo è il contratto di Modeste, ancora valido a tutti gli effetti, e se non sarà rispettato faremo ricorso alla Corte dell’Arbitrato dello Sport. Difficile, insomma, che i cinesi accettino di recitare la parte del turista.