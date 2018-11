Il tennista tedesco ha conquistato per la prima volta in carriera il titolo delle ATP Finals alla O2 Arena di Londra.

47 minuti fa di Diego Sampaolo

Il ventunenne Next Gen tedesco Alexander Zverev ha trionfato nella finale delle ATP Finals di Londra battendo il numero 1 del mondo Novak Djokovic 6-4 6-3 dopo 1 ora e 20 minuti di gioco, davanti ai 17500 spettatori della O2 Arena di Londra e diventando così il più giovane vincitore alle ATP Finals dal 2008, quando Djokovic conquistò il primo dei suoi cinque titoli in questa manifestazione. Era dalla vittoria di Boris Becker contro Michael Chang nella finale del 1995 a Francoforte che la Germania non vinceva nel torneo degli otto migliori giocatori del mondo.

Zverev debuttò alle ATP Finals nel 2017 nella stagione dell’esplosione a livello mondiale con i successi nei Masters 1000 di Roma e Montreal. Lo scorso anno non passò il girone round robin. In questa stagione il figlio dell’ex tennista Alexander Zverev Senior e fratello minore di Misha Zverev è stato uno dei più regolari nel rendimento nei tornei Masters 1000, vincendo il torneo di Madrid e centrando due finali in questa categoria di tornei a Roma e a Miami.

È un titolo molto meritato per Zverev, che in due giorni consecutivi ha battuto Roger Federer in semifinale e Novak Djokovic in finale. Il grande favorito Djokovic è arrivato stanco all’appuntamento dopo la straordinaria rincorsa compiuta nella seconda metà stagione nella quale ha recuperato dalla ventiduesima posizione del Ranking ATP in cui si trovava in Giugno in seguito all’operazione al gomito fino alla prima posizione dopo i trionfi nei Grand Slam di Wimbledon e degli US Open e nei Masters 1000 di Cincinnati e di Shanghai. Il serbo è arrivato alla finale di Londra senza perdere nemmeno un set nel corso del torneo.

Nella partita valida per il titolo Zverev si è preso la rivincita contro Djokovic, che lo aveva battuto nel corso della settimana nel round robin con 6-4 6-1 senza mai perdere la battuta in tutto l’incontro. Nella finale Zverev ha avuto la meglio strappando quattro volte la battuta a Djokovic, che in tutto il torneo aveva dovuto fronteggiare appena due palle break. I due giocatori hanno tenuto il servizio nei primi otto game prima del primo break dell’incontro messo a segno da Zverev.

Dopo una scambio di break nei primi game tra i due giocatori Zverev ha strappato di nuovo la battuta prendendo un vantaggio di 2-1 dopo un errore di dritto di Djokovic. Zverev ha messo a segno il terzo break del secondo set con un vincente di rovescio lungo linea, quando Djokovic stava battendo sul 3-5 per rimanere nel match. A fine partita Zverev ha ricevuto l’abbraccio molto sportivo di Djokovic e il trofeo dal Presidente dell’ATP Chris Kermode e da Hideo Takasaki, Presidente della Nitto, società giapponese che sponsorizza le ATP Finals dall’anno scorso.

Desidero congratularmi con Novak - ha dichiarato Zverev - per l’eccellente seconda parte della stagione dopo aver subito un intervento chirurgico. Non ha quasi mai perso un match. Tutti sanno quanto Novak sia un grande giocatore, ma voglio ricordare che è una grande persona. Abbiamo parlato tante volte insieme, non solo di tennis. Desidero ringraziare mio padre, che mi ha allenato per tutta la carriera: non smetterà di piangere fino all’anno prossimo! Un grazie a Ivan Lendl per essere entrato nel nostro team. La nostra collaborazione sta davvero funzionando bene. Non riesco ancora a descrivere le mie sensazioni

Così invece Novak Djokovic:

Congratulazioni ad Alexander. Ha giocato meglio che nel girone. Mettendo le cose in prospettiva è stata una grande stagione. Devo ringraziare il mio team per il sostegno e i fans che rendono speciale il tennis

Trionfo statunitense nel doppio per Bryan e Sock

Gli statunitensi Mike Bryan e Jack Sock hanno vinto il loro terzo titolo nel torneo di doppio da quando sono diventati partner dal Giugno 2018 al torneo del Queen’s sempre a Londra. Bryan e Sock, già vincitori di Wimbledon e degli US Open, hanno battuto la coppia francese formata da Nicolas Mahut e Pierre Hugues Herbert 3-6 6-1 13-11. Bryan e Sock hanno compiuto una grande rimonta dopo aver perso il primo set aggiudicandosi un rocambolesco match tie-break per 13-11 al sesto match point dopo un doppio fallo di Herbert.

La 02 Arena gremita di gente ha applaudito l’ennesima impresa del quarantenne Mike Bryan, che ha collezionato il centoventunesimo titolo della sua straordinaria carriera e il quinto alle ATP Finals dopo i quattro trofei conquistati nel 2003, 2004, 2009 e nel 2014 insieme al gemello Bob Bryan, qui assente per un infortunio. Mike è diventato il sesto giocatore della storia a trionfare in questa manifestazione con almeno due partner diversi. Nella classifica dei plurivincitori di doppio alle ATP Finals (o Masters come questa manifestazione si chiamava negli anni 80) solo la coppia formata da John McEnroe e Peter Fleming ha vinto di più con sette trionfi consecutivi dal 1978 al 1984 quando la manifestazione si svolse nel leggendario Madison Square Garden di New York.

Mike Bryan:

Vincere questo torneo è stata un’esperienza epica. Ho ricordi indelebili di quest’anno trascorso insieme a Jack Sock. La nostra partnership si conclude qui perché l’anno prossimo tornerà mio fratello Bob, ma rimarremo sempre amici. Nella off-season trascorreremo del tempo insieme e ci alleneremo sullo stesso campo. A 40 anni apprezzo ancora di più questi momenti. Alla mia età cerco sempre di vivere intensamente questi momenti perché non so se mi capiteranno ancora. È una grande emozione vincere due Grand Slam e le ATP Finals

Mahut e Herbert sono usciti sconfitti con onore al termine di una grande stagione che ha visto i due francesi vincere i tornei del Roland Garros e di Rotterdam. Londra si è confermata ancora una volta come la capitale del tennis mondiale organizzando oltre alle Finals anche Wimbledon e il Queen’s. La O2 Arena ha risposto ancora alla grande facendo registrare l’ennesimo successo di pubblico.

La speciale atmosfera dell’impianto sulle rive del Tamigi è stata descritta alla perfezione durante la trasmissione “The Insider” condotta dall’inviato di Sky Sport Stefano Meloccaro, che ha accompagnato i telespettatori dentro le quinte del torneo. L’atmosfera magica creata dalla musica da discoteca durante l’ingresso dei giocatori prima degli incontri ha fatto da cornice al torneo durante la settimana.

Nel corso dell’ultimo decennio le ATP Finals hanno permesso di promuovere il tennis ai giovani presenti in gran numero all’interno della O2 Arena, dove si respira un’atmosfera da concerto rock molto diversa rispetto all’ambiente più aristocratico di Wimbledon, che tiene molto al rispetto delle tradizioni, come il vestito bianco che ogni giocatore deve indossare.