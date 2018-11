Ciro in biancoceleste segna con continuità ma con gli Azzurri fatica. E la maledizione laziale dura da anni: era successo anche con Signori, Giordano e Long John.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Zero a zero. Il pareggio ottenuto ieri dall'Italia contro il Portogallo è stato accolto in maniera positiva dalla critica. Gli azzurri di Roberto Mancini stanno migliorando di partita in partita. Eppure si fatica a segnare. Non un caso che le critiche vengano rivolte all'attacco. Specie a Ciro Immobile che qualche occasione l'ha sprecata. L'attaccante della Lazio effettivamente in nazionale fatica da tempo.

Da quando è alla Lazio Immobile ha segnato 60 gol in 81 partite di Serie A: fanno 0,74 reti di media a presenza. Considerando tutte le competizioni Ciro ha timbrato il cartellino 75 volte in 103 gare (media di 0,72). Un attaccante perfetto per aiutare la nazionale a uscire dalla crisi. Teoricamente.

Già, perché Immobile in nazionale non segna. Nelle ultime 14 partite ha realizzato appena un gol (contro l'Israele il 5 settembre 2017). È troppo che non segna, è troppo che è a secco. E per l'Italia comincia a essere un problema. C'è però una curiosità. Perché Ciro non è il primo attaccante biancoceleste a soffrire la maglia azzurra.

Getty Images Immobile esulta dopo un gol con la Lazio

Lazio, la maledizione delle punte: da Immobile a Signori in nazionale soffrono tutti

In passato anche Giuseppe Signori faticò in nazionale. Se con la Lazio riuscì a vincere tre volte la classifica cannonieri, con l'Italia stentava. Finì l'avventura in biancoceleste con 127 gol in 195 partite (media di 0,65 reti a incontro) mentre in nazionale trovava poco spazio e segnava col contagocce: appena 25 presenze e 6 gol nel suo periodo romano (tre reti, fra l'altro, arrivarono solo in amichevole). Sacchi, all'epoca commissario tecnico, decise di metterlo esterno durante i Mondiali di Usa 1994 e Signori, che voleva agire più vicino alla porta, si rifiutò di giocare la finale con il Brasile.

Getty Images Giuseppe Signori in azione con la maglia dell'Italia

Difficile anche il rapporto di Mancini con la nazionale italiana. Non si trovava con Sacchi, ma nemmeno quando il ct venne sostituito da Cesare Maldini le cose andarono meglio, anzi. Nelle sue tre stagioni di Lazio (aveva dai 32 ai 35 anni) Mancini vinse da protagonista assoluto uno scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, una Supercoppa europea e una Coppa delle Coppe. Eppure, durante il suo periodo biancoceleste, non venne mai convocato. Nemmeno una volta.

Getty Images Roberto Mancini durante una partita fra l'Italia e la Germania

Non fece bene nemmeno Bruno Giordano, uno dei migliori attaccanti italiani degli anni 70 e 80. Riuscì a vincere lo scudetto con il Napoli giocando titolare insieme a Maradona e Careca, ma fu la Lazio a lanciarlo nel grande calcio. Nel 1979 vinse la classifica cannonieri della Serie A, segnando più di Paolo Rossi, Altobelli, Bettega, Pruzzo e altri attaccanti di questo calibro. Eppure in nazionale stentò eccome: 13 presenze, un solo gol segnato (fra l'altro in amichevole). Da lui ci si aspettava molto di più.

Per i tifosi della Lazio è un idolo anche Giorgio Chinaglia, capocannoniere della Serie A nell'anno del primo scudetto vinto dai biancocelesti (1974). Ai Mondiali, quell'estate, fu solo una comparsa: gol segnati zero, ma fece il giro del mondo la sua reazione, con tanto di "vaffa" rivolto all'allenatore Valcareggi in occasione della sua sostituzione contro Haiti. Una maledizione quella degli attaccanti laziali in nazionale che ha colpito alcuni dei migliori bomber del nostro calcio e che ora fa stentare anche Immobile. Ciro però vuole provare a invertire questo trend.