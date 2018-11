La lite tra Durant e Green ha fatto parlare l'NBA che si interroga su presente e futuro dei Warriors. Basterà la ricerca del threepeat?

di Simone Mazzola

L’NBA è un mondo sportivo molto particolare perché fonde il business all’esaltazione del gesto sportivo, le storie umane più difficili, quelle facili, gli happy ending e i racconti di chi non ce l’ha fatta. Proprio per questo motivo si vengono a creare situazioni disparate, non sempre piacevoli e che a volte mostrano il lato deteriore di tutte quelle (a tratti) debordanti personalità necessarie per competere, restare e dominare nel campionato di basket più bello, difficile, cinico ed esaltante del mondo.

In questa settimana ci sono stati tanti scossoni che hanno cambiato anche solo parzialmente la geografia NBA, basti pensare che una settimana fa eravamo ad analizzare la trade di Jimmy Butler che ha mutato la percezione dei Philadelphia 76ers in ottica titolo, lasciando l’immutata mediocrità gestionale dei Timberwolves con il proverbiale cerino più corto. Per quanto riguarda le personalità debordanti di cui sopra, sappiamo che tutte le squadre, anche le più vincenti, viaggiano sempre su un sottile equilibrio di armonia dato dalla qualità delle proprie stelle, ma anche dalle loro forti propensioni al dominio.

I Warriors hanno costruito la dinastia sullo spartirsi gli onori e gli oneri a partire dal leader Steph Curry, che non ha mai fatto il minimo accenno a un salario vastamente al di sotto del suo valore sino a qualche tempo fa, spartendo la ribalta prima con Thompson e poi lasciando addirittura lo scettro a Durant, pur di creare una delle migliori squadre della storia. Ma come spesso si è sentito dire: l’equilibratore emotivo di questa squadra è Draymond Green. Questa è stata sempre la chiosa che ha fatto pensare ad un’eventuale implosione dei Warriors, infatti l’unico titolo sfumato negli ultimi quattro anni ha avuto il via proprio da una sua squalifica, ma questa volta si è andati oltre.

NBA: il litigio e le parole forti

Tutto nasce dal fatto che sul finire della partita poi persa in overtime dai Warriors contro i Clippers, Green non avrebbe dato la palla a Durant nel momento topico. La cosa non è piaciuta e, come già capitato, i due sono venuti alle parole, ma questa volta l’emozionalità di Green è andata oltre apostrofando Durant in modo poco lusinghiero:

Sei una pu****a, lo sanno tutti. Abbiamo già vinto senza di te, puoi anche andartene.

Gli strascichi hanno portato a una situazione di tre perse nelle ultime cinque, tra cui un preoccupante blowout contro i Rockets. L’assenza di Curry è solo una parziale scusante, così come lo sterile “Ne abbiamo parlato, passiamo oltre” recitato da Green successivamente. Sembra che questa volta la visceralità dell’uomo da Michigan State abbia sorpassato anche i suoi alti limiti e ora le altre squadre si fregano le mani pensando a un Durant lontano dalla baia, mentre tutti si interrogano che NBA sarà dopo la prossima free agency. Se David West dopo la scorsa stagione aveva detto che la corsa al titolo passata era stata molto difficile, ma che la successiva lo sarebbe stata ancora di più, ora c’è davvero da credergli.

Cosa cambia, come cambia per presente e futuro

Steve Kerr è abituato a questi tipi di situazioni all’interno dello spogliatoio avendo frequentato e vinto titoli NBA con Michael Jordan ai tempi dei Bulls. A tutte le latitudini dicono che le squadre sportive di altissimo livello ogni tanto abbiano bisogno di queste zuffe verbali e non per tirare fuori il meglio della loro cattiveria e non adagiarsi sugli allori. Green è maestro nel generare queste situazioni e anche nel tenere sempre alta l’intensità delle stelle che alcune volte tendono fisiologicamente a piacersi troppo. Kerr ha detto:

Sono cose che capitano. Sono abituato e vi ricordo che ho fatto il culo a Michael Jordan in passato.

Parole simpatiche che provano a distogliere l’attenzione su un tema che sembra poter minare il presente e il futuro di una delle squadre più forti che la NBA abbia potuto apprezzare nella propria storia. Anche Draymond Green è tornato sull'accaduto in un'intervista a The Athletic dove ha analizzato il momento, la sua introspezione e il futuro:

In tanti pensano di avere la soluzione al problema, ma io ho avuto tempo per pensare sia da solo che con le persone di cui mi fido sull'accaduto. Io sono così e le emozioni che provo le esternerò sempre per dare la miglior versione possibile di me stesso. Il mio obiettivo è vincere il titolo ed essere il miglior giocatore possibile. Anche nelle amicizie ogni tanto le cose vanno male, il basket non fa eccezione. Si tratta di resettare, riconquistarsi la fiducia reciproca e il rispetto per vincere il terzo titolo poi si vedrà.

La situazione è delicata, gli equilibri evidentemente crepati e ora dovrà essere Kerr a usare tutta la sua arguzia per riunire i pezzi in virtù di un altro titolo, con la piena consapevolezza che se non saranno gli stessi Durant e Green a trovare la giusta coesistenza, si potrà fare ben poco. Di certo pensare che questo tolga automaticamente i Warriors dalla corsa al titolo sarebbe tanto puerile quanto superficiale.