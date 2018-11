L'attaccante del Genoa fissa il suo obiettivo per le prossime stagioni: "Voglio giocare la Champions League ma prima devo ripagare la fiducia di Preziosi".

un'ora fa

Nonostante non trovi il gol da 5 partite consecutive, Krzysztof Piatek è ancora il capocannoniere della nostra Serie A con 9 reti all'attivo. Bottino che gli ha permesso di esordire nella Nazionale polacca e di diventare uno nei nomi più caldi sul calciomercato.

L'attaccante del Genoa rimarrà in Liguria anche dopo la finestra di calciomercato di gennaio ma in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha svelato il suo obiettivo: quello di giocare la Champions League in una grande squadra.

Il Genoa può essere un trampolino di lancio per me, voglio giocare la Champions in un top club.

Anche se le ambizioni sono da calciatore di prima fascia, prima c'è da chiudere col Genoa una stagione iniziata alla grande. E se Piatek terrà questi ritmi a livello realizzativo, per lui ci sarà la fila durante il calciomercato estivo.