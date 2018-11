Il portiere del PSG ha inviato una lettera aperta all'ex compagno di squadra che disputerà la 100esima partita in nazionale: "Hai reso le mie avventure più sicure".

50 minuti fa di Elmar Bergonzini

Oltre il campo. Oltre i risultati sportivi. Perché prima che atleti si è uomini. Gianluigi Buffon, nella sua lunga carriera, ha avuto modo di giocare con alcuni dei giocatori più forti al mondo. L'ex capitano della Juventus è sempre stato un uomo squadra. Lo è stato al Parma, lo è stato a Torino, in nazionale e ora lo è al PSG. Non con tutti i compagni di squadra ha però legato allo stesso modo.

Una delle amicizie più strette è quella con Giorgio Chiellini. Insieme hanno riportato la Juventus dalla Serie B alla Serie A, arrivando a vincere, fra le altre cose, sette scudetti di fila. Questa sera, durante la partita fra Italia e Portogallo della Uefa Nations League, Chiellini disputerà la sua centesima gara in azzurro. Un traguardo molto importate nella carriera del giocatore.

Buffon, che la nazionale l'ha lasciata, questa sera non ci sarà. Non in campo. Perché da amico condividerà comunque la gioia del momento con Chiellini. Per celebrare il momento Gigi ha deciso di scrivere una lettera aperta all'ex compagno di squadra attraverso le pagine del Corriere dello Sport.

Tutto procede come preventivato. Chiello è e sarà per sempre lo scudiero fedele che ha reso le mie avventure in campo più sicure e vincenti.

Buffon e il messaggio a Chiellini: "Esempio di intelligenza e professionalità"

Fra Buffon e Chiellini si è venuto a creare, negli anni, molto più di un rapporto di spogliatoio. Fra i due c'è grande stima reciproca. Umana, ma anche professionale. Per questo l'ex portiere bianconero ammette che non rinuncerebbe mai all'ex compagno in una partita importante:

Giorgio è l'esempio di chi, con intelligenza, professionalità, umiltà, abnegazione e carattere ha raccolto, meritandolo, perfino più di quanto potesse pensare a inizio carriera. Giorgio col tempo è diventato un punto di riferimento per tutti coloro i quali hanno giocato e continuano a giocare con lui. Nella mia squadra ideale, composta da un portiere, 5-6 difensori, 2 centrocampisti e 1-2 attaccanti, Chiello è un punto fermo.

Un attestato di stima importante, significativo, specie perché arriva da uno dei portieri più forti della storia del calcio che di difensori bravi ne ha visti e conosciuti tanti. Chiellini però con abnegazione e spirito di sacrificio è riuscito a spiccare, a farsi notare, a ritagliarsi uno spazio importante sia in nazionale che nella Juventus.

Complimenti per la centesima in azzurro...con l'obiettivo, neanche troppo velato, di arrivare a 200!

Oltre il campo. Oltre i risultati sportivi. Perché prima che atleti si è uomini. Come dimostra il rapporto fra Buffon e Chiellini. Che oggi festeggeranno le 100 presenze di Giorgio in nazionale anche se non dallo stesso posto.