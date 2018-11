Le origini, le cavalcate, il cuore d'oro e la voglia di tornare in Nazionale: viaggio nel mondo di Romulo, il giocatore 2.0 che sta cambiando il modo di intendere il calcio.

Edoardo Colombo

Superare la paura e diventare più forte. Prendere in mano il proprio destino e trasformarlo in un percorso meraviglioso senza mai fermarsi. Un po’ come sulla fascia destra, su e giù, ad alta velocità e con lo sguardo sopra l’orizzonte. Sognando e gioendo, il tutto con quell’animo tipico brasiliano ma con un cuore colorato di azzurro. Benvenuti nel mondo di Rômulo Souza Orestes Caldeira. Lui, semplicemente Romulo, nuovo protagonista del Genoa e ormai grande certezza della Serie A.

E mentre rossoblù e blucerchiati sono pronti a fondersi in un affascinante duello, in attesa del prossimo derby della Lanterna, è proprio Romulo uno dei fari più luminosi di Juric. Tra dedizione, talento, passione e un’esperienza che ha reso l’ex Hellas Verona un vero e proprio jolly. 11 partite su 12 dal primo minuto impreziosite dal gol contro l’Udinese e dall’assist contro il Napoli: trascinatore, Romulo. Lui che ha sempre stupito i suoi allenatori e conquistato le tifoserie delle squadre dove ha lasciato il segno: dagli anni di Firenze alla fascia di capitano a Verona, passando per il sogno Juventus. Di mezzo, però, le difficoltà segnate dagli infortuni e i problemi fisici.

Romulo ha sofferto, sì. Ha pianto. E si è sempre guardato dentro. Con umiltà e coerenza, un po’ come quando rinunciò ai Mondiali in Brasile per lasciare spazio a chi fisicamente stava meglio di lui. Questione di responsabilità, certo, ma senza mai abbattersi. Merito soprattutto degli abbracci di Pamela, sua moglie, e della forza impressa dalla fede. E diventando sempre più forte: dall’anno alla Juventus fino al ritorno a Verona nel 2015. Già, impossibile dimenticarsi del super gol al 95’ contro il Vicenza, una rete da favola che valse la Serie A. Storia. Il tutto grazie a un mix di nobili valori che gli hanno permesso di diventare il campione di oggi, in campo e nella vita. Decidendo di trasmettere agli altri, dai giovani ai tifosi, i sani principi che lo distinguono dal resto dei giocatori, e veicolando il suo messaggio anche attraverso i social media: da vero calciatore 2.0.

Romulo

Romulo, il campione 2.0

"Toda joia", con umiltà e sorrisi infiniti, perché Romulo vuol dire questo e molto altro. Essere Romulo significa mettersi in gioco per regalare emozioni ancora prima che prestazioni, e soprattutto trasmettendo passione e valori alle persone. Ed è proprio quello che il numero 8 farà lunedì 19 all'Aspria Harbour Club di Milano, dove grazie alla preziosa organizzazione di Studio Assist & Partners il giocatore del Genoa presenterà il suo logo ufficiale e il suo nuovo sito interattivo: una piattaforma digitale che farà conoscere ancor di più la sua unica essenza.

Calciatore 2.0 non è soltanto una semplice definizione. Perché Romulo è davvero così, umile e determinato, e soprattutto ha deciso di ricambiare ai propri tifosi il loro affetto non solo attraverso le prestazioni in campo ma anche grazie ad una forte presenza nel mondo di tutti i giorni: veicolando valori e passione tramite il potere dei social media. Intanto, in attesa del derby contro la Sampdoria, è proprio Romulo la spina dorsale dei rossoblù.

Dalle origini agli obiettivi futuri

Impossibile non fidarsi di lui, sì, Romulo trasmette sicurezza: dentro e fuori dal campo. E adesso, nonostante il momento difficile del Genoa, è proprio lui la certezza di Juric. Doppio ruolo, poco importa in fascia o in mezzo, perché il risultato è sempre lo stesso: tanta roba. Numero 8 indossato da sempre, spinto da papà, il quale desiderava ha subito desiderato vestisse proprio quella maglia sin dai primi calci. Passando per Mister Perez, ovvero il suo allenatore in primavera ai tempi della Juventude, il quale un giorno lo chiamò e gli disse: "Oggi devi giocare terzino". Detto, fatto: Romulo, nato come centrocampista, passò all'improvviso ad alternare prestazioni sia in mezzo che sull'esterno. E grazie al mix di talento e disponibilità si impose fino al 2011 nel campionato brasiliano, sfidando in diversi duelli Neymar e conquistando la fiducia della Fiorentina.

Romulo, da Firenze a Verona

Da Firenze a Verona, la sua Verona. Una città in cui si è imposto come leader e grazie alla quale è riuscito a esplodere letteralmente. Merito anche di quel Mandorlini che, più di ogni altro allenatore, è riuscito a trasmettergli il vero DNA del calcio italiano. Nella stagione 2013/14 infatti, in virtù dei 6 gol e degli 8 assist realizzati, Romulo si prese in un colpo solo la chiamata della Nazionale di Prandelli e la fiducia della Juventus. Nel mezzo, però, la tristezza nel non essere partito per i Mondiali in Brasile, ammettendo di non essere in condizione a causa dei problemi fisici. Altra storia oggi, al netto di una forma perfetta e di un desiderio infinito di stupire, magari questa volta l'azzurro di Roberto Mancini: sì, perché questo Romulo può arrivare ovunque.

Calciatore social

E adesso Romulo vola più forte che mai. In un presente su e giù per il campo ma con un occhio al futuro: grazie anche al prezioso contributo di Studio Assist & Partners, azienda di servizi avanzati per gli atleti che Romulo ha scelto per puntare sempre più in alto. Perché l'essenza di Romulo parte anche da questo, ottimizzando quelli che sono i suoi nobili principi di vita e carriera. Il tutto grazie al rivoluzionario modo che Studio Assist ha scelto per valorizzare i propri giocatori, evidenziando l'asse persona-calciatore con i suoi valori. E per mostrare al mondo il Romulo umano ancor prima che quello giocatore di calcio: un ragazzo tranquillo, semplice, pazzo della sua famiglia e amante della semplicità. Dalle serate passate a cucinare assieme alla sua Pamela fino alle mangiate di Strogonoff, ovvero il piatto tipico brasiliano delle domeniche in famiglia.

Sacrificio e passione profusi costantemente, la stagione personale di Romulo è partita alla grande: il tutto dopo un'estate in cui il suo nome era stato cercato da club inglesi, russi, francesi e brasiliani. Ma la voglia d'Italia, l'amore per questo paese, non l'ha fatto titubare un'istante. E così volo da Rio con Pamela in direzione Liguria e voglia di stupire alle stelle. Sì, Roberto Mancini avvisato, perché il classe 1987 ora può valere di nuovo l'azzurro.

Vivere alla Romulo

Lui che nel periodo delle giovanili in Brasile ha sempre guardato con passione il calcio italiano. Innamorato di Andrea Pirlo, il maestro con cui ha sempre sognato di giocare, e con il quale alla Juventus creò un bellissimo rapporto: fatto di consigli, risate e tanta ammirazione reciproca. Un po' come quando due giorni dopo il 7-0 al Parma, in una partita giocata dall'ex Verona a ritmi forsennati, Romulo dovette partire per il Brasile per curare la pubalgia che lo tormentava al punto da non farlo più camminare. Eppure, fino a qualche ora prima, aveva corso e giocato come se non avesse nulla. Suscitando proprio lo stupore di Pirlo, che gli disse:

Tu hai appena giocato una partita pazzesca, correndo a mille allora, e adesso vai in Brasile per le visite: ma come è possibile?

Sì, anche Pirlo rimase folgorato: Romulo e così, sa andare oltre l'ostacolo anche nei momenti più bui. Merito degli abbracci di Pamela, della fede in Dio e di un carattere infinito. Senza dimenticarsi delle proprie origini. Cuore d'oro, Romulo: che per ringraziare mamma e papà dei sacrifici fatti regalò loro una nuova casa appena riuscì a permetterselo.

Dalla pesca ai cavalli

Romulo è paziente. Sa aspettare l'occasione. E non si abbatte. A Verona, prima dell'intervento, gli dissero che molto probabilmente non avrebbe più giocato a calcio: ma lui in fondo lo sapeva che quell'operazione sarebbe stata semplicemente il simbolo di un nuovo inizio. E così fu. Merito anche delle intere giornate passate a pescare col papà, momenti che il numero 8 porta sempre nel suo cuore. E poi le gite a cavallo, un'altra sua grande passione, per poi sgroppare a mille allora sulla fascia. Passioni che adesso Romulo condividerà sempre di più con i suoi fan grazie al suo nuovo sito che verrà lanciato nell'evento di lunedi 19 novembre all'hotel Aspria di Milano. Una serata organizzata da Studio Assist alla quale parteciperanno compagni di squadra e personaggi che hanno accompagnato Romulo nel corso della sua carriera fino ad oggi.

L’evento del 19 novembre sarà un format nuovo per il mercato italiano, l’atleta presenterà il suo progetto di comunicazione, che abbiamo ideato partendo dai suoi valori umani e personali. Questa tipologia di evento e progetto rappresentano la normalità per gli atleti di qualsiasi disciplina negli Stati Uniti, nazione di riferimento nello Sports Marketing, mentre in Italia sarà davvero una novità. Romulo è l’atleta ideale da questo punto di vista, esigente quanto basta e ricco di idee nuove da mettere in atto. Insieme stiamo lavorando per ottimizzare e dar forma ai suoi valori, alle sue esperienze e meriti sportivi. Nei prossimi mesi ci saranno altre novità in cantiere su Romulo ed insieme ad altri calciatori. Il procuratore sportivo alla vecchia maniera rappresenta il passato, la logica del servizio a 360º il presente ed il futuro.

Queste le parole con le quali Alessandro Orlandi - Fondatore di Studio Assist & Partners - ai microfoni di FoxSports.it ha raccontato questo nuovo format per il calcio italiano. Il tutto anche attraverso la collaborazione con Live Onlus: un'associazione no profit nata in memoria di Morosini e Astori, la quale grazie all'aiuto dei calciatori che ne fanno parte riesce a distribuire sul territorio italiano defibrillatori nei luoghi dove ce n'è più bisogno. Perché essere calciatore 2.0 significa soprattutto questo: donare, proprio in pieno stile Romulo. Il quale sarà sempre di più un punto di riferimento per aziende, organizzazioni e brand che vorranno puntare sulla sua immagine.

Romulo a duello nela partita contro il Milan

Calciatore social, sì, ma senza distrazioni. Questione di mentalità top, e di obiettivi: come quello di portare il Genoa in Europa League prima della scadenza del suo biennale, e magari riconquistare proprio la nazionale. Dall'idolo Denilson al modello Cafù, perché tra pendolini ci si intende. Il tutto in un Genoa che adesso lo vede davvero come punto fermo della squadra e che lo ha fatto innamorare della sua nuova città: merito anche della pasta al pesto di cui va assolutamente pazzo. Prendendo in mano il proprio destino e trasformandolo in un percorso meraviglioso senza mai fermarsi: in pieno stile Romulo, il calciatore 2.0