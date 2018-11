A svelarlo è il giornalista francese Eric Mamruth, che su Twitter spiega come dopo lo scrutinio di oltre metà dei voti ricevuti l'argentino e il portoghese - 5 trionfi a testa - si trovino fuori dai primi tre posti.

un'ora fa di Simone Cola

Molti media sportivi hanno già definito "la fine di un'epoca" la clamorosa indiscrezione che arriva dalla Francia dal giornalista di Radio France Internationale Eric Mamruth, che sul proprio profilo Twitter avrebbe svelato l'indiscrezione che vorrebbe Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nettamente tagliati fuori dalla corsa alla vittoria per il Pallone d'Oro 2018.

L'argentino e il portoghese, 5 trionfi a testa, non soltanto non avrebbero alcuna possibilità di trionfare nell'edizione di quest'anno ma sarebbero entrambi persino fuori dal podio, notizia che se confermata potrebbe in effetti significare una vera e propria rivoluzione in un mondo, quello del calcio, che i due hanno ampiamente dominato nell'ultimo decennio.

Dopo l'avvenuto scrutinio di oltre metà dei voti, infatti, secondo Mamruth a guidare saldamente la classifica sarebbe il croato Luka Modric, inseguito dai francesi Raphael Varane e Kylian Mbappé: il miglior calciatore dell'ultima edizione dei Mondiali, dunque, e due delle stelle della Francia che i Mondiali li ha vinti. Con buona pace, oltre che di Cristiano Ronaldo e di Messi, anche di Antoine Griezmann e Mohamed Salah, altri due nomi che - soprattutto il primo - puntavano almeno al podio.

Bisogna tornare fino al 2007 per trovare un vincitore del Pallone d'Oro che non sia uno tra CR7 e la Pulce - quell'anno vinse Kakà - e addirittura all'anno precedente per trovare un podio senza almeno uno dei due presente: nel 2006 vinceva infatti Fabio Cannavaro seguito da Gigi Buffon e Thierry Henry, mentre Messi e Cristiano Ronaldo, rispettivamente 19 e 21 anni, erano appena all'inizio delle loro straordinarie carriere.

Ebbene il Pallone d'Oro, riconoscimento che viene assegnato a colui che viene considerato il più forte calciatore al mondo, potrebbe segnare una vera e propria rivoluzione, cancellando dal podio nel 2018 i campioni che si sono equamente divisi con 5 vittorie a testa le ultime 10 edizioni del premio. E se è vero che quest'anno né Cristiano Ronaldo né soprattutto Messi sembravano avere concrete possibilità di vittoria, lo è altrettanto il fatto che un conto sia non vedere nessuno dei due vincere e un altro constatare l'assenza di entrambi persino dal podio.

Le ragioni di questa rivoluzione vanno forse ascritte ai deludenti Mondiali giocati da entrambi: Argentina e Portogallo hanno entrambe salutato la competizione agli ottavi di finale, e nonostante i due grandi rivali avessero vinto uno la Liga e l'altro la Champions League è stato chiaro che la rassegna iridata in Russia avrebbe avuto poi un peso specifico decisamente più importante agli occhi dei giurati chiamati a votare per il Pallone d'Oro.

Che dovrebbe andare, come detto, a Luka Modric, finalista della competizione - in cui è stato votato come miglior giocatore - con la sua Croazia oltre che campione d'Europa a livello di club con il Real Madrid, club in cui gioca anche il difensore francese Raphael Varane sorprendentemente secondo e perno della difesa sia nelle merengues trionfali in Champions League sia nella Francia campione del mondo in Russia. Al terzo posto un'altra sorpresa, il 19enne Kylian Mbappé, stella del PSG e letteralmente esploso durante i Mondiali con giocate che a molti esperti hanno ricordato addirittura il grande Pelé.

Getty Images Il favorito numero uno per la vittoria del Pallone d'Oro 2018 Luka Modric: considerato il miglior centrocampista al mondo, è arrivato in finale ai Mondiali con la Croazia e ha vinto la Champions League con il Real Madrid.

L'indiscrezione di Mamruth indicherebbe dunque una vera e propria rivoluzione, se confermata, e smentirebbe seccamente i pronostici dei bookmaker che nella corsa al Pallone d'Oro di quest'anno indicano Modric come favorito seguito nell'ordine da Cristiano Ronaldo, Griezmann, Mbappé e Messi. Per sapere chi ha ragione e chi sbaglia, e se davvero il 2018 può essere indicato come l'anno che indica la fine di un'epoca, non rimane a questo punto che attendere l'assegnazione del Pallone d'Oro, in programma il prossimo 3 dicembre a Parigi.