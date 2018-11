Tutti i possibili giocatori da acquistare per costruire una rosa competitiva con pochi crediti. Talento e rapporto qualità-prezzo da capogiro, per una squadra davvero forte.

2 ore fa di Alessandro De Dilectis

Competenza, passione e qualche piccolo aiutino che non guasta mai, questi gli ingredienti essenziali per creare una rosa all'altezza della situazione in FIFA 19 Ultimate Team. Qualità e quantità per ben figurare nel gioco più amato dai calciofili... ad un prezzo super.

Sì, perché per comprare e collezionare campioni non è necessaria una scienza infusa, la vera differenza la fa il fiuto del mister, oppure la sua furbizia.

Ecco perché il mercato di FIFA 19 Ultimate Team può nascondere vere e proprie perle, giocatori utili alla causa che per pochi crediti posso garantire salto di qualità e costanza di rendimento alle rose degli appassionati.

Getty Images FIFA 19, Gelson Martins tra le occasioni più gettonate

FIFA 19, la lista dei giocatori buggati

Ecco la lista dei calciatori che potrebbero tornarvi utili in FIFA 19, analizzeremo con occhio critico, degno di un direttore sportivo che si rispetti, tutti i possibili affari scovati nei cinque migliori campionati europei: Serie A, Liga, Bundesliga, Premier e Ligue 1.

Difensori

Karsdorp - Non un momento d'oro per il terzino giallorosso che però può vantare ancora una grande velocità (87) e una abilità aerea fuori dal comune grazie alla stazza imponente.

Dalbert - L'esterno di Spalletti si conferma ancora uno dei calciatori più quotati quando si ha necessità di un terzino veloce (91) e con un buon dribbling (76), ma che possa vantare comunque buone proprietà difensive (71).

Malcuit - Un altro terzino che ci sentiamo di consigliare è senza dubbio lui: velocità (87) e accelerazione (80), abbinati ad un buon dribbling. Non c'è male, è un affare da lasciarsi sfuggire.

Kabasele - Se state iniziando a costruire una formazione di Premier il centrale del Watford potrebbe essere la base solida dalla quale partire: veloce e strutturato, pedina indispensabile.

Yedlin - Super terzino tuttofare: 93 di velocità con 86 di resistenza e 86 di elevazione. Serve altro?

Amartey - Classico lavoratore infaticabile, ad un prezzo low cost. Abile ad interdire le giocate avversarie, i suoi valori sono caratterizzati dal fisico (83) e in resistenza (86).

Rudiger - Terzino o centrale rimane una certezza: resistenza e marcatura al vostro servizio. Overall 81.

Semedo - Un terzino con 92 di velocità e 88 di agilità... Non basta?

Smalling - Alto, altissimo e discretamente veloce: 194 centimetri con 74 di velocità e grande forza fisica. Ha tutto per essere il vostro prossimo acquisto.

Getty images FIFA 19, affare Rudiger

Centrocampisti

Oxlade-Chamberlain - Giocatore completo che non ha bisogno di presentazioni, potrebbe essere la ciliegina sulla torta di un mercato low cost considerando che il suo costo non è tra i più bassi della sua categoria.

Adama Traoré - Velocità, velocità, velocità (96!).

Kessie - È uno dei pupilli di Gattuso ed il perché è di facile comprensione: giocatore completo con una forza da far paura (85) e una resistenza fuori dal normale (96). Il tutto, ovviamente, ad un prezzo low cost.

Bakayoko - Struttura fisica imponente, abile nelle giocare aeree. I valori della forza fisica (82) e della difesa (78) sono rimasti invariati rispetto alla passata stagione, la velocità invece è calata (68).

Gbamin - Mediano super acquistato che va via come il pane. Prezzo da vero affare per un calciatore veloce, difensivamente preparato e con un gran fisico.

Akanji - Centrale veloce (80) e affidabile del Borussia Dortmund: 81 in contrasto e forza fisica. Da prendere subito.

Getty Images FIFA 19, Bakayoko: una certezza

Attaccanti

Lautaro Martinez - Velocità (83) e forza fisica (81) per "El Toro" nerazzurro. Abile nella conclusione a rete (82), potrebbe essere l'elemento giusto per puntellare il reparto offensivo.

Caputo - Esperienza e scaltrezza ad un costo irrisorio. "Ciccio" può vantare un'interessante duttilità, potendosi muovere da seconda punta o da punta centrale grazie alla sua velocità (87) e agilità(86).

Keita Balde - se siete alla ricerca di un attaccante esterno capace di svariare sul fronte offensivo l'ex Lazio È quello che fa per voi: veloce (92), forte fisicamente e bravo con i piedi.

Verdi - per lui parlano i suoi valori: 87 velocità, 85 dribbling, 92 agilità e tiro di 81. Senza dimenticare le 4 stelle skills...

King - Un'altra freccia nel tuo arco: velocità (91), finalizzazione (81) e una discreta forza (74) che può tornare utile nei contrasti.

Antonio - Uno dei più gettonati della passata edizione: Velocità (84) e Forza(83), peccato manchi un po' di cinismo davanti alla porta avversaria.

Zaha - Un missile in progressione, punta di diamante del Crystal Palace: il 92 della sua accelerazione dice tutto e il suo dribbling non è niente male.

Adama - Una saetta per bucare la linea difensiva avversaria: Una vera e propria furia sulla corsia di destra: velocità (92), forza (83) e dribbling (83). Sotto porta non è decisamente un cecchino, ma in rapporto al prezzo va più che bene.

Vinicius Junior - Giovane e potenzialmente devastante, lo dicono i suoi valori: 94 di velocità, 92 di accelerazione e 90 di agilità. Difficile farne a meno.

Gelson Martins - Un'altro "animale da dribbling"con ben 5 stelle skills! Un prezzo piuttosto contenuto per avere a disposizione un freccia con 94 in velocità e agilità, 95 in accelerazione e 86 alla voce dribbling.

Muriel - Gli amanti delle Serie A lo ricordano con affetto, chi lo può schierare lo ama: 90 in velocità, 86 in accelerazione, 85 in agilità e dribbling e 80 in forza.

Williams - Tra i 'buggati' è una vera perla: 93 di velocità, 85 di forza e 85 in potenza tiro.

Depay - Non è per tutte le tasche ma vale ogni singolo credito: nonostante una statura non elevata fa sentire il fisico con il suo 80 di forza, che abbinato ad una gran velocità e agli ottimi valori in dribbling ne fa uno degli esterni di Ligue 1 più letali. Spicca anche l'87 in potenza tiro.

Dembele M. - Boa da non perdere, punta con 84 in velocità, 79 in accelerazione e un fisico pazzesco: 86 in forza fisica e 81 di elevazione.