Inter, la lista di tutti i capitani nerazzurri

Serie A, San Siro quasi sold out per l'Inter: 65mila contro il Genoa

Serie A, San Siro quasi sold out per l'Inter: 65mila contro il Genoa

Fra gli anni '80 e '90 la fascia sarà data a campioni del calibro di Altobelli e Beppe Baresi prima di arrivare sul braccio di Bergomi che la terrà fino al 1999. Ronaldo poi sarà l'uomo che la consegnerà a Javier Zanetti, il capitano più longevo della storia dell'Inter con ben 13 stagioni. Dopo l'argentino ci sarà Ranocchia e infine Mauro Icardi, che sta facendo di tutto per non sfigurare di fronte a tutti questi nomi capaci di entrare nella leggenda del calcio italiano. Ecco dunque la lista completa dei capitani Inter.

Nel giro di 22 anni si susseguiranno ben 8 capitani prima del trittico Picchi-Corso-Mazzola che la terrà fino al 1977 in un periodo durato 15 anni in cui l' Inter vincerà Scudetti e soprattutto 2 Coppe dei Campioni consecutive.

Dopo il già citato Marktl e Virgilio Fossati, il primo giocatore a diventare capitano dell'Inter senza esserne membro fondatore fu lo svizzero Ermanno Aebi che portò la fascia per ben 7 stagioni fino al 1922. Dopo i 9 anni con Leopoldo Conti, si aprirà l'epoca di Giuseppe Meazza che con la maglia nerazzurra farà la storia del calcio italiano affermandosi come uno dei più grandi giocatori mai nati nel nostro paese.

Da quel momento in poi la fascia è stata sul braccio di tantissimi giocatori che hanno fatto la storia del Biscione come Meazza, Bergomi e Javier Zanetti, e anche di giocatori meno ricordati ma che hanno comunque ricoperto con orgoglio il ruolo di capitano.

La fascia di capitano dell' Inter al momento è decisamente in buone mani, con Mauro Icardi che sta dimostrando di essere un giocatore degno di rappresentare un club glorioso come quello nerazzurro: a soli 5 anni dal suo arrivo a Milano, l'argentino è già diventato uno dei cannonieri più prolifici della storia della società e non sembra volersi fermare qui. Ma il centravanti classe '93 non è di certo l'unico grande campione a comparire nella lista dei capitani Inter .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK